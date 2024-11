Anticipazioni Grande Fratello: Tommaso vola in Spagna, entra Alfonso D’Apice, sondaggi ed eliminazione

Questa sera, lunedì 4 novembre, torna su Canale 5 il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e giunto ormai alla sua diciottesima edizione. Le dinamiche e le sorprese tra i concorrenti proseguono, con nuovi sviluppi nel gemellaggio con la versione spagnola del programma. A partire questa volta sarà Tommaso, che lascerà la Casa italiana per raggiungere la Spagna e riabbracciare l'amica iberica, Maica.

Inizio dell'undicesima puntata del Grande Fratello

Anche stasera, Alfonso Signorini darà il via alla serata salutando le sue opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Non mancherà Rebecca Staffelli, voce del pubblico online e conduttrice del GF Daily, appuntamento fisso su La5 alle 19:40. Dopo i saluti, ci sarà spazio per un riepilogo della settimana appena trascorsa, con i momenti più intensi e i confronti più accesi.

Le dinamiche della settimana

Lorenzo e Shaila, rientrati nella Casa dopo la breve esperienza nella versione spagnola del programma, hanno trovato un clima teso. In particolare, la ballerina ha dovuto fare i conti con la rabbia di Javier, che si è sentito preso in giro dal suo comportamento. Anche Mariavittoria e Jessica sono state particolarmente critiche nei confronti dell'ex velina, e questa sera vedremo alcune clip che svelano i momenti di disaccordo tra di loro. Shaila potrebbe ricevere una nuova visita dai familiari, dopo l'abbraccio con la mamma di qualche settimana fa, quando la ragazza le presentò Javier.

Tommaso lascerà la Casa per due settimane

Ma le sorprese non si fermano qui. Tommaso Franchi partirà per la Spagna, dove potrà rincontrare Maica, con cui ha stretto un legame speciale durante i giorni passati dalla spagnola in Italia. Intanto, nuovi concorrenti si preparano a entrare in gioco: Alfonso D'Apice è pronto a varcare la porta rossa. I fan di Temptation Island lo ricordano per la sua partecipazione insieme a Federica Petagna, nella Casa da lunedì scorso, che lo ha lasciato dopo il programma per intraprendere una relazione con il tentatore Stefano. Questa storia è un déjà vu della dinamica dell'edizione passata tra Mirko, Greta e Perla, e non mancheranno di certo i confronti.

Nomination e Sondaggi

Questa settimana, in nomination ci sono Amanda, Iago, Clayton e Mariavittoria. Secondo i voti degli utenti di ForumFree, Amanda sembra la più a rischio: il concorrente meno votato dovrà infatti lasciare la Casa. Le percentuali attuali vedono Iago Garcia in testa con il 34% delle preferenze, seguito da Mariavittoria Minghetti con il 27,08%, Clayton Norcross al 26,57% e, in fondo, la cognata di Al Bano con il 14,07% dei voti. Tuttavia, il pubblico televisivo, spesso più imprevedibile e meno attivo sui social, potrebbe ribaltare queste previsioni.