Grande Fratello, Tommaso Franchi raggiunge Maica Benedicto al Gran Hermano: stasera l’annuncio

Continua il gemellaggio tra i due reality show, questa sera l'idraulico senese volerà in Spagna per riconnettersi con Maica.

Due settimane fa, è avvenuto il primo scambio di concorrenti tra il Grande Fratello italiano e il Gran Hermano, la versione spagnola del reality show in onda su Telecinco, emittemte del gruppo Mediaset. Questo scambio ha aperto le porte a una collaborazione tra le due edizioni, creando nuove dinamiche e intrecci tra i concorrenti. Questa sera, vedremo Tommaso Franchi riconnettersi con Maica Benedicto, la modella spagnola protagonista di questo nuovo crossover.

Tommaso ospite del Gran Hermano

Nella penultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti italiani Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati trasferiti per una settimana in Spagna, per vivere un'esperienza unica sotto le telecamere iberiche. Allo stesso tempo, Maica Benedicto è arrivata ai Lumina Studios, per provare l'esperienza inversa, anche se per soli tre giorni, all'insaputa dei coinquilini italiani, che non erano a conoscenza del gemellaggio tra le due versioni del reality.

Durante le settantadue ore trascorse nella Casa italiana, Tommaso e Maica hanno avuto modo di conoscersi, dando vita a una sintonia che non è sfuggita agli spettatori. Nei giorni successivi, le produzioni hanno organizzato frequenti collegamenti tra i due, e Tommaso ha persino partecipato a una puntata del Gran Hermano tramite videochiamata. Nonostante Tommaso avesse già iniziato una relazione in Italia con Mariavittoria, sembra che il reality voglia esplorare questa nuova connessione tra lui e Maica.

Tommaso durante una diretta del GF

L'annuncio di una nuova sorpresa è stato dato ieri durante la diretta su Telecinco. Il conduttore ha rivelato che martedì sera Tommaso entrerà nella Casa di Guadalix per rivedere Maica e trascorrere con lei 48 ore. La notizia ha scatenato l'entusiasmo del pubblico in studio, ma non ha ricevuto lo stesso appoggio sui social.

Sull'account ufficiale del Gran Hermano, alcuni fan hanno espresso malcontento, accusando la produzione di favorire Maica. "È evidente che Maica è la favorita dello show. Tommaso ha già una relazione con un'altra ragazza in Italia e ha detto più volte di non essere interessato a Maica. Smettiamola con questi favoritismi!", ha scritto una spettatrice del reality, alludendo al fatto che Maica riceverebbe particolari attenzioni dagli autori.

Sarà interessante vedere come si evolverà il rapporto tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto e se questa connessione avrà un impatto sugli equilibri della Casa, soprattutto su MariaVittoria Minghetti. Intanto, i fan italiani e spagnoli attendono con curiosità la nuova puntata di questo crossover internazionale che sembra destinato a riservare altre sorprese.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tommaso Franchi e Maica Benedicto, collegamento a sorpresa.