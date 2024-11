Anticipazioni Grande Fratello di stasera: reunion delle coppie, immuni, sondaggi e nomination del 26 novembre

Quindicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera i concorrenti abbandoneranno il tugurio, ex vippona torna nella Casa per una sorpresa

Stasera, 26 novembre, il Grande Fratello va in onda per l'ultima volta di martedì, la prossima settimana, dopo la chiusura anticipata de La Talpa, tornerà nello slot del lunedì sera. La puntata si concentra sul rientro nella Casa dei concorrenti ospitati nel tugurio e sulle solite dinamiche di coppie, vere o presunte.

L'apertura della serata

Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i consueti saluti al pubblico e alle sue fedeli opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della settimana. A loro si unirà Rebecca Staffelli, la conduttrice di GF Daily su La5 porterà in studio il termometro dei social attraverso i contributi raccolti su X.

Prima di entrare nel vivo del programma, ci sarà un riepilogo delle vicende che hanno caratterizzato la settimana, con un focus sul televoto ancora aperto. Nel corso del quindicesimo appuntamento sarà chiuso il televoto che vede protagonisti ben sei coinquilini: Amanda, Helena, Luca Calvani, Lorenzo, Stefano e Shaila. Sabato scorso ad uscire dalla casa è stato Clayton Norcross.

Helena e Javier al centro delle dinamiche di stasera

I concorrenti si riuniscono

Dopo giorni di divisioni, le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello si preparano a cambiare nuovamente. Stasera, la porta che separa il tugurio dalla Casa principale verrà finalmente aperta, ponendo fine alla separazione tra i due gruppi. Una notizia che farà piacere a Shaila Gatta, che in questi giorni non ha nascosto la sua sofferenza, passando il tempo tra lacrime e momenti di sconforto.

L'eterna indecisione della Petagna

Nel frattempo, lontana dalle tensioni del tugurio, Federica continua a cambiare idea riguardo ai suoi interessi sentimentali. L'ex partecipante di Temptation Island sembra essere incastrata in un loop emotivo, oscillando tra l'ex fidanzato Alfonso e l'ex tentatore Stefano Tediosi. Questa indecisione, che ormai caratterizza il suo percorso nel reality, sembra aver iniziato a stancare D'Apice, sempre meno interessato a inseguire i ripensamenti della coinquilina.

La divisione dei concorrenti ha impoverito le dinamiche, ma non è mancato qualche momento di riflessione. Javier Martinez, parlando con Maria Vittoria, ha confessato di non provare un trasporto sentimentale per Helena Prestes, ma di temere il momento in cui dovrà dirglielo perchè ha paura di ferirla. Una rivelazione che potrebbe avere un impatto sulla puntata di stasera.

Televoto e previsioni: chi conquisterà l'immunità?

I concorrenti in nomination questa settimana sono Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Amanda Lecciso. Nessuno di loro rischia l'eliminazione stasera, ma il più votato otterrà l'immunità per le prossime nomination e la conferma del supporto del pubblico.

Secondo i sondaggi attuali, Helena Prestes è la favorita grazie a una solida fanbase costruita al di fuori delle dinamiche di coppia. Tuttavia, anche i sostenitori di Javier Martinez, nonostante le sue recenti dichiarazioni, potrebbero appoggiare Helena, rafforzando ulteriormente la sua posizione. La brasiliana riceverà anche una sorpresa: riabbraccerà la sua amica Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Una sorpresa attende anche Tommaso Franchi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alfonso sembra deciso a voler parlare con Federica Petagna per chiarire una volta per tutte.