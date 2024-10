Anticipazioni Grande Fratello: immuni, nomination e provvedimenti di stasera, 7 ottobre, su Canale 5

Questa sera, Canale 5 trasmetterà in prima serata la settima puntata del Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini. In nomination per questa settimana ci sono quattro concorrenti ma non sono previste eliminazioni. I preferiti dal pubblico guadagneranno l'immunità e dovranno prendere decisioni cruciali per i loro coinquilini in gara al televoto.

Il team del Grande Fratello

Alfonso Signorini torna a ricoprire il suo ruolo di conduttore per la diciottesima edizione del programma. Quest'anno, al suo fianco, ci sono due opinioniste: la riconfermata Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. Rebecca Staffelli, invece, sarà la voce del web, riportando i commenti più divertenti degli utenti che seguono il Grande Fratello online. Rebecca conduce anche GF Daily, in onda alle 19:40 su La5.

Sondaggi online: chi sta conquistando il pubblico?

Giovedì sera, i concorrenti finiti in nomination sono stati gli attori Iago Garcia e Clayton Norcross, insieme alle due nip Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Attualmente, i sondaggi online indicano che Iago e Mariavittoria sono i preferiti dal pubblico del web. Questa sera scopriremo se queste proiezioni si confermeranno o se gli spettatori generalisti decideranno di premiare l'ex star di Beautiful o Yulia, la quale, con i suoi litigi con Jessica Morlacchi, sta caratterizzando alcuni segmenti del programma.

Lorenzo Spolverato potrebbe essere sanzionato nella puntata del 7 ottobre

Le dinamiche del fine settimana

Durante il fine settimana, Shaila ha cambiato idea: Javier Martinez è solo un amico, così come Lorenzo. Tuttavia, il "mai dire mai" potrebbe nascondere una strategia da parte dell'ex velina, che sarà analizzata durante la puntata. Nel frattempo, Spolverato ed Helena hanno vissuto un episodio spiacevole: il modello milanese ha rivolto parole dure alla sua amica, zittendola con un inquietante "Guarda che le prendi", una frase che merita di essere sanzionata. Anche il comportamento di Clayton, che sabato ha mimato il saluto nazista durante i giochi di ruolo, è da rivedere.

Grande Fratello: "Beatrice Luzzi? È come una strega di Macbeth", il giudizio dei concorrenti sull'opinionista

Cambiamenti nel palinsesto

Questa settimana, il Grande Fratello andrà in onda solo di lunedì, in modo da evitare la concorrenza con la partita della nazionale. Rai 1 trasmetterà giovedì 10 ottobre Italia-Belgio, valida per la National League, mentre Mediaset offrirà un triplo appuntamento con Endless Love, solitamente in programmazione il venerdì sera. Infine, l'11 ottobre, Canale 5 presenterà la nuova stagione di Storia di una famiglia perbene.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta si chiarisce con Javier Martinez.