Anthony Russo difende la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe dalle critiche dei fan

Il Marvel Cinematic Universe è in continua crescita e, almeno finora, la Fase Quattro è stata una vera e propria corsa sfrenata: il regista Anthony Russo si è recentemente rivolto ai fan che nelle ultime settimane si sono estensivamente lamentati online a proposito della qualità della suddetta "Fase 4".

C'erano grandi aspettative da soddisfare dopo il successo da record di Avengers: Infinity War e Endgame e i Fratelli Russo, essendo stati i creatori di quei grandi successi, ora devono rispondere alle critiche dei fan: molti amanti del MCU hanno criticato l'attuale lista di programmazione delle pellicole, soprattutto per quanto riguarda il franchise in generale.

Intervistato dalla NBC il regista ha spiegato: "L'intera vita del MCU ha avuto alti e bassi e per questo motivo è ovvio che ci siano opinioni discordanti da parte dei fan. Detto questo, io credo che i nuovi film siano ancora molto ambiziosi per quanto riguarda la narrazione."

"I nuovi film continuano a sperimentare e a cercare nuove forme di espressione per mantenere il pubblico eccitato e sorpreso. Sembra che abbiano ancora un codice creativo vitale e un processo da perseguire, quindi credo che ci sia ancora molta speranza per ciò che è possibile nel MCU. Non abbiamo perso la fiducia in esso, questo è certo", ha concluso Anthony Russo.