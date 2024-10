Anthony Russo sulla costruzione dell'universo di Citadel: “Siamo come musicisti jazz"

I fratelli Russo sono noti per la loro capacità di costruire mondi, ma l'universo spionistico Citadel che stanno progettando per gli Amazon MGM Studios segna un approccio del tutto nuovo.

Mentre l'Universo Cinematografico Marvel è stato accuratamente costruito in più film e per molti anni, Citadel ha accelerato l'intero processo per un mondo di streaming affamato di contenuti.

Citadel è nata come idea nel 2018/2019, e lo sviluppo è iniziato seriamente dopo che Jennifer Salke di Amazon ha contattato i Russo per creare uno spyverse internazionale. Mentre gli universi MCU e DC hanno decenni di materiale su cui lavorare, Citadel sarebbe partita da zero.

Dopo il lancio della prima serie di Citadel, interpretata da Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden, c'è stato un intervallo di 18 mesi, ma questo mese le cose si sono scaldate. Citadel: Diana è stata lanciata ieri dall'Italia e sarà rapidamente seguita da Citadel: Honey Bunny in India il mese prossimo. Un'altra stagione dell'originale a grande budget è in arrivo e si sa che ci sono almeno altre due iterazioni di Citadel in preparazione. L'universo di Citadel è incentrato sulle oscure organizzazioni spionistiche Citadel e Manticore, entrambe introdotte nella prima serie e ulteriormente esplorate in Diana e Honey Bunny.

Un lavoro di squadra

Nel corso di un'intervista rilasciata a Deadline la scorsa settimana a Londra, Anthony Russo ha parlato di come è nato il progetto e ha affermato che la natura collaborativa del lavoro è stata fondamentale per trasformare in realtà la visione iniziale di Salke, capo degli Amazon MGM Studios. "È una cosa che io e Joe abbiamo capito nel corso degli anni: lavorare come una squadra e l'esperienza della collaborazione è stata molto importante per noi", ha detto. "Lo capiamo molto bene. Dipende davvero dalla scelta dei partner giusti per realizzare qualcosa in collaborazione. Alcune persone sono fatte per questo e altre no. Se vi allineate correttamente, potete fare cose straordinarie e muovervi a velocità inimmaginabili. Amiamo i nostri partner italiani e indiani e il lavoro che hanno svolto prima di questo. Abbiamo amato il loro lavoro, loro hanno ammirato il nostro e siamo riusciti molto rapidamente a stabilire un rapporto e una visione condivisa. È come se fossimo un gruppo di musicisti jazz che si passano la musica l'un l'altro mentre suonano, ed è una cosa incredibile".

Citadel: Diana - un primo piano di Matilda De Angelis

Citadel: Diana, che ha debuttato il 10 ottobre in Italia, è ambientata in un mondo prossimo al futuro in cui un unico agente sotto copertura è intrappolato dietro le linee nemiche e lavora come talpa all'interno della maligna Manticore. La serie è interpretata dalla star di La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis. Qui potete leggere la nostra recensione.