Anthony Mackie: "Sebastian Stan è il Vendicatore che porterei su un'isola deserta"

Se Anthony Mackie finisse per trovarsi su un'isola deserta, il Vendicatore che vorrebbe con sé è il collega di set Sebastian Stan, co-protagonista della serie the Falcon and the wwinter Soldier.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

"Direi Lizzle Olsen perché mi fa ridere, è un essere umano divertente, ma sai, ovunque io vada, prendo Sebastian. È il mio braccio destro", ha detto Mackie in un video rispondendo alle domande dei fan. "Mi dispiace di non avervi sorpreso, ma è il mio amico quindi, se vado su un'isola deserta per cinque giorni, porterò il mio amico. Potremmo pescare, bere qualche noce di cocco. Sarebbe grandioso."

Anthony Mackie avrà il suo franchise cinematografico con Captain America 4, mentre il futuro di Sebastian Stan nel Marvel Cinematic Universe è tutto da scoprire. Lo stesso Stan aveva precedentemente scherzato sul fatto che sarebbe colpa di Mackie se non venisse più richiamato da Marvel.

The Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan: "Anthony Mackie non risponde più ai miei messaggi"

"Non lo so. Davvero non lo so. Spero davvero che Anthony Mackie non abbia voce in capitolo perché se l'avesse sarei fuori da Captain America 4", ha scherzato Stan in un'intervista con Extra. "Lo amo. È il migliore, lo sapete."

Captain America 4 non ha ancora una data di uscita. Nel frattempo i fan possono guardarsi o riguardarsi la serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+.