Anthony Mackie si unisce al cast del film d'animazione Sneaks

Un nuovo progetto per Anthony Mackie che si unisce, insieme a Martin Lawrence e Chloe Bailey, al cast del film di animazione Sneaks. Nuovi nomi che si aggiungono a quelli precedentemente annunciati di Roddy Ricch, Ella Mai, Swae Lee, Macy Gray e la star dell'NBA Chris Paul.

Sneaks è diretto e scritto da Rob Edwards (La principessa e il ranocchio, Il pianeta del tesoro) al suo debutto alla regia. Laurence Fishburne produrrà il film d'animazione con la sua Cinema Gypsy Productions, recitando accanto all'artista vincitore di un Grammy, Mustard, che sarà il produttore musicale esecutivo.

Come riportato da Variety, il film mostra Ty, una scarpa da ginnastica con un design particolare, che "non conosce la vita al di fuori delle comodità della sua scatola da scarpe foderata di velluto". Dopo che sua sorella viene rubata da un losco collezionista (Fishburne), Ty deve avventurarsi per New York per trovarla e salvarla. Questo lo porterà a trovare nuovi amici e "l'anima gemella". Il film d'animazione dovrebbe vedere la luce nel 2024.

Nella pellicola, si uniscono al cast anche il rapper nominato ai Grammy Quavo, Sam Jay, Keith David, Donovan Louis Bazemore, Coi Leray, Kiana Ledé, Jonathan Kite, Amari McCoy e gli skater olimpici Sky Brown e Rayssa Leal.