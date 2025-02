Anthony Mackie, star di Captain America 4, svela che spera in un arrivo di Shah Rukh Khan nel MCU

Durante la promozione di Captain America: Brave New World, Anthony Mackie ha parlato del possibile coinvolgimento di una star di Bollywood nel MCU.

Anthony Mackie, protagonista di Captain America: Brave New World, ha rivelato quale star di Bollywood vorrebbe facesse il suo debutto nel MCU con la parte di uno degli Avengers.

L'attore, durante la promozione della nuova avventura di Sam Wilson, ha infatti rilasciato un'intervista all'influencer indiano Kevin Zingkhai.

Mackie svela quale star di Bollywood vuole nel MCU

Parlando del futuro del Marvel Cinematic Universe, Anthony Mackie ha dichiarato chi vorrebbe coinvolgere nelle prossime avventure degli Avengers.

L'interprete di Captain America ha dichiarato quale star di Bollywood pensa sarebbe perfetta per unirsi agli Avengers: "Penso che assumerei Shah Rukh Khan. Lui è dannatamente il migliore".

Nel settembre 2018 Stephen Wacker, ex responsabile dello sviluppo dei contenuti dei Marvel Studios, aveva rivelato all'Indian Express che avrebbe voluto coinvolgere proprio Shah Rukh Khan nel MCU. Il produttore aveva sottolineato: "Se realizzeremo contenuti indiani, dobbiamo coinvolgere Shah Rukh Khan. Deve esserci".

L'attore, star di film come Una luce dal passato e Il mio nome è Khan, aveva risposto alle indiscrezioni riguardanti un suo coinvolgimento nel MCU sottolineando: "Non voglio sembrare arrogante, ma dovrebbe essere un ruolo all'altezza dello status che il pubblico indiano mi ha dato. Non dovrebbe essere qualcosa di deludente".

Cosa racconta Captain America 4

In Captain America: Brave New World, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale.

L'eroe dovrà quindi scoprire il motivo di un nefasto complotto globale per poter salvare il mondo intero.

Il film è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, e Tim Blake Nelson.