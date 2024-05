Anthony Hopkins sarà il compositore George Frideric Handel nel film The King Of Covent Garden

Come riportato da Deadline, il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins interpretarà il compositore George Frideric Handel in un nuovo film intitolato The King of Covent Garden.

Embankment Films ha lanciato il film sul mercato in attesa di trovare un distributore. Presentato dai registi come "una celebrazione potentemente maestosa del genio che infranse tutte le regole per creare un inno in grado di ispirare l'immaginario popolare del pubblico mondiale", il film è previsto per un'uscita nel tardo autunno del 2025.

Andrew Levitas (Il caso Minamata) dirigerà la pellicola basandosi su una sceneggiatura di Tim Slover. Dan Lupovitz (Death Defying Acts, Simpatico) e Kevan Van Thompson (Ballerina, Jojo Rabbit, The Crow, White Bird) saranno i produttori. Il mezzosoprano Katherine Jenkins si unirà a Peter Touche (Military Wives, Blinded By The Light, The Son) come produttori esecutivi.

"Hopkins e Handel sono maestri della loro arte e insieme creano un evento cinematografico gioioso ed edificante", ha dichiarato Tim Haslam di Embankment.

"Il coro dell'Hallelujah è globalmente il più eseguito tra i brani corali. È presente in una pletora di film iconici, da Baywatch a I Simpson, da Se scappi ti sposo a SOS Fantasmi. Oltre 5 milioni di persone hanno assistito a una rappresentazione del Messiah alla Royal Albert Hall. Negli Stati Uniti ci sono oltre 800 rappresentazioni all'anno. La musica di Handel è stata eseguita in occasione di ogni incoronazione di un monarca britannico, a partire da Re Giorgio II".

Il film riunirà Embankment con Hopkins dopo The Father - Nulla è come sembra, per il quale Hopkins ha ricevuto il suo secondo Oscar.