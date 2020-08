Antebellum: il film con Janelle Monáe ha una nuova data di uscita

Antebellum, il film con star Janelle Monáe, ha una data di uscita: il 18 settembre debutterà in streaming negli Stati Uniti, mentre in altri mercati a livello internazionale sarà distribuito nelle sale.

Lionsgate ha annunciato la scelta spiegando che la situazione attuale rende impossibile proporre in modo tradizionale l'atteso lungometraggio.

Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Anche se l'esperienza cinematografica resterà sempre il cuore del nostro business, siamo elettrizzati nel poter afferrare l'opportunità di proporre questo film attuale e diretto con una strategia distributiva che si adatti a questo momento all'insegna del cambiamento straordinario. Gerard Bush e Christopher Renz sono due narratori la cui opera è animata da autenticità: con questo film non solo intrattengono ed elettrizzano gli spettatori di tutto il mondo, ma danno il via a una conversazione sullo stato attuale del nostro mondo".

Finally discover #Antebellum, the ultimate big screen event - watch on demand at home September 18, 2020. pic.twitter.com/MC8tOPxm1X — Lionsgate (@Lionsgate) August 6, 2020

Antebellum con protagonista Janelle Monae è stato prodotto da Sean McKittrick, già nel team di Get Out - Scappa e Us.

Al centro degli eventi c'è la scrittrice Veronica Henley che si ritrova intrappolata in una terrificante realtà e deve scoprire i segreti di un mistero prima che sia troppo tardi.

Nel cast del progetto ci sono anche Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, e Jena Malone.