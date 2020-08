Il 2020 fa schifo, gli eventi più disastrosi in un meme infinito da Ant-man

Bored Panda ha ricondiviso un lunghissimo meme ispirato da Ant-Man, che raccoglie alcuni degli eventi più drammatici e significativi dell'anno in corso dandoci una chiara panoramica del perché il 2020 fa schifo.

Il meme pubblicato da Bored Panda, il cui l'autore originale non è ancora stato identificato, è una divertente citazione della gag di Luis nel film Marvel del 2015 Ant-Man "But I Got the Van".

Il 2020 è iniziato con gli infiniti incendi che imperversavano in Australia già dal giugno dell'anno precedente, e ci ha dato una prima, feroce, stoccata con la tragica morte di Kobe Bryan e della figlia Gianna nello schianto del loro elicottero.

Così subito in Australia bruciavano 18,6 milioni di ettari e morivano 1 miliardo di animali, e il mondo piangeva un campione morto troppo presto. Ma non avevamo ancora visto niente.

Infatti un drone statunitense aveva già colpito l'aeroporto internazionale di Baghdad abbattendo il generale maggiore iraniano, e una possibile terza guerra mondiale ci alitava sul collo.

Come se non bastasse è scoppiata l'emergenza sanitara peggiore della storia recente, che ad oggi ha fatto già 693.805 vittime, e la brutale morte di George Floyd, soffocato da un poliziotto bianco senza motivo, ha portato ad ebollizione le tensioni razziali negli Stati Uniti d'America.

Senza contare che il Presidente Donald Trump, (praticamente un meme vivente) non si vergogna a sostenere la 'supremazia bianca' e ancora minimizza gli effetti della pandemia.

Intanto in tutto il mondo, tra terremoti, monsoni e locuste, riecheggiano gli effetti di un cambiamento climatico, per cui ancora nessuno vuole prendere dei seri provvedimenti.

Volete qualche papabile anticipazione? In Africa sembra esserci un nuovo focolaio di Ebola e potrebbe esserci una perdita di materiale nucleare in Russia... Ma almeno Harvey Winstein è stato condannato dopo 30 anni di molestie sessuali e Trump e Putin sono ancora grandi amici.

Ecco una sintesi di questo primo semestre del 2020, e se scorrendo vi sembra una tortura infinita, beh è perchè è esattamente così. Chissà se c'è ancora spazio sullo SpaceX.

