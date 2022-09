Dirty Dancing: Ansel Elgort e Shailene Woodley ricreano la famosa scena del ballo (FOTO)

Ansel Elgort e Shailene Woodley sono amici di lunga data, dal 2014 quando hanno partecipato al film Colpa delle Stelle, e lo dimostrano spesso come in un recente post Instagram dove ricreano la scena iconica di Dirty Dancing.

I due amici Ansel Elgort e Shailene Woodley si sono riuniti, come spesso fanno, e hanno deliziato i fan con una foto in cui riproducono la scena di Dirty Dancing, film del 1987 con Patrick Swayze. Il momento è quello della presa ad angelo, che si vede nell'ultima scena del film, diventata un vero e proprio momento cult.

Shailene Woodley, 30 anni, ha anche condiviso alcune clip dietro le quinte nelle sue Instagram Stories, dove si vedono i due attori che si esercitano nelle loro mosse per ricreare il momento iconico di Patrick Swayze e Jennifer Grey. Nelle stories la star spiega che ci sono voluti diversi tentativi per arrivare al risultato finale, ma poi ce l'hanno fatta e la foto ne è l'esempio.

Shailene Woodley e Ansel Elgort hanno recitato insieme in Colpa delle Stelle, del 2014, in cui interpretavano due adolescenti malati di cancro che si innamorano e intraprendono un'avventura in Europa. i due attori sono tornati a recitare insieme nella serie Divergent, interpretando un fratello e una sorella in una società distopica.