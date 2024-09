Shailene Woodley sarà Janis Joplin in un nuovo biopic dedicato alla rockstar

Come riportato da Variety, Shailene Woodley sarà la protagonista di un biopic su Janis Joplin, che riceverà un finanziamento di 2,5 milioni di dollari dalla California Film Commission.

Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi tentativi di trasporre su pellicola la vita della rockstar, ma nessuno è mai andato a buon fine. La Woodley reciterà e produrrà il film, che sarà girato in 30 giorni e richiederà circa 10 milioni di dollari di budget iniziale.

"La California ha significato così tanto per Janis Joplin: dalle scale di San Francisco alle pareti di legno del Sunset Sound, lo Stato è diventato il palcoscenico su cui ha esplorato non solo il mondo della musica, ma anche quello della sua vibrante umanità", ha dichiarato la Woodley in un comunicato stampa.

To Catch a Killer: una scena del film con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn

La California Film Commission ha stanziato 39,6 milioni di dollari per 18 film nell'ultima tornata di stanziamenti, tra cui 3,3 milioni di dollari per Community - The Movie, l'attesa versione cinematografica dello show televisivo, in programma per Peacock.

Recentemente, abbiamo visto Woodley recitare in Ferrari, altro biopic dedicato all'imprenditore e costruttore italiano Enzo Ferrari diretto da Michael Mann, e in Dumb Money, commedia che ricostruisce gli eventi del caso "GameStop" da poco approdato in streaming direttamente su Prime Video. La rivedremo ancora collaborare con gli Amazon Studios in Killer Heat, film tratto dal racconto di Jo Nesbø con Joseph Gordon-Levitt al suo fianco.

Attiva anche sul piccolo schermo, la Woodley ha partecipato ad entrambi le stagioni di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, di cui si vocifera l'arrivo di una terza, mentre quest'anno l'abbiamo vista nel cast di Three Women, miniserie in 10 episodi andata in onda in Australia a febbraio e in arrivo questo weekend negli Stati Uniti su Starz.