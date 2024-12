Anora, Mikey Madison ha rifiutato il coordinatore d'intimità per le scene di sesso: ecco perché

Mikey Madison ha scatenato un dibattito per i suoi commenti sul mancato utilizzo di un coordinatore dell'intimità durante le riprese di Anora, film di Sean Baker che si appresta ad essere protagonista della stagione dei premi.

In una recente chiacchierata nella serie "Actors on Actors" di Variety, Pamela Anderson ha chiesto a Madison se lei e il resto del cast avessero lavorato con un coordinatore dell'intimità durante le riprese delle scene di sesso in Anora, aggiungendo che è "la cosa più importante di questi tempi".

Madison ha dichiarato di aver rifiutato il coordinatore, spiegando: "I registi mi hanno offerto, se volevo, un coordinatore dell'intimità. Mark Eydelshteyn, che interpreta Ivan, e io abbiamo deciso che sarebbe stato meglio mantenere la cosa tra noi".

"Il mio personaggio è una sex worker, avevo visto i film di Sean e conoscevo la sua dedizione all'autenticità. Ero pronta. Come attrice, l'ho affrontato come un lavoro". Su queste pagine potete recuperare la recensione di Anora.

Anora miglior film dell'anno per i Los Angeles Film Critics e la Boston Society Of Film Critics

Naturalmente, a causa di questi commenti si è scatenato un putiferio online. Sembra che siano in molti a credere che i coordinatori dell'intimità debbano essere presenti su ogni set. Secondo loro, non importa se Madison ha detto che è stata una sua scelta non usufruirne. Il recente fenomeno dei coordinatori dell'intimità sul set non è stato adottato da tutti. Dipende dallo studio, dai registi, dai produttori e/o dagli attori coinvolti.

Qualora non ne foste a conoscenza, i coordinatori dell'intimità rivedono i copioni, facilitano le discussioni di gruppo sulle scene di sesso e si incontrano individualmente con gli attori. Si tratta di chiarire i limiti personali che si possono avere per una determinata scena. In pratica, si trasformano in registi per alcune scene.