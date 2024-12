Anora miglior film dell'anno per i Los Angeles Film Critics e la Boston Society Of Film Critics

I critici di Los Angeles premiano la pellicola di Sean Baker, che trionfa anche a Boston, riconoscimenti per l'iraniano Mohammad Rasoulof e per gli attori Timothéee Chalamet e Mikey Madison.

In vista degli Oscar, Anora mette d'accordo un po' tutti. La pellicola indie di Sean Baker Palma d'Oro a Cannes 2024 è stata eletta miglior film dell'anno sia dai Los Angeles Film Critics che dalla Boston Society Of Film Critics.

Nel suo cinquantesimo anniversario dalla nascita, la Los Angeles Film Critics Association (NYFCC), uno dei gruppi di critici più prestigiosi degli USA, ha annunciato i vincitori del 2024. Anora ha avuto la meglio come miglior film, tallonata da vicino dall'epico The Brutalist di Brady Corbett.

Nella categoria miglior regista, però, Sean Baker è stato battuto dall'iraniano Mohammad Rasoulof per il seme del fico sacro.

Concorde sul miglior film la Boston Society Of Film Critics, che elegge Anora miglior film assegnando a Sean Baker anche il premio per la miglior regia. Nelle categorie della recitazione trionfano Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan e la protagonista di Anora Mikey Madison.

Timothée Chalamet è Bob Dylan

Tutti i vincitori dei Los Angeles Film Critics Awards

Miglior film: ANORA

Runner-up: THE BRUTALIST

Miglior film straniero: ALL WE IMAGINE AS LIGHT

Runner-up: IL SEME DEL FICO SACRO

Miglior regista: Mohammad Rasoulof per IL SEME DEL FICO SACRO

Runner-up: Sean Baker per ANORA

Miglior documentario: NO OTHER LAND

Runner-up: DAHOMEY

Miglior sceneggiatura: Jesse Eisenberg per A REAL PAIN

Runner-up: Sean Baker per ANORA

Miglior protagonista: Marianne Jean-Baptiste, HARD TRUTHS, e Mikey Madison, ANORA

Runners-up: Demi Moore, THE SUBSTANCE, e Fernanda Torres, I'M STILL HERE

Miglior non protagonista: Yura Borisov, ANORA, e Kieran Culkin, A REAL PAIN

Runners-up: Clarence Maclin, SING SING, e Adam Pearson, A DIFFERENT MAN

Miglior film d'animazione: FLOW - UN MONDO DA SALVARE

Runner-up: CHICKEN FOR LINDA

Miglior montaggio (ex aequo): Nicholas Monsour, NICKEL BOYS, e Hansjörg Weißbrich, SEPTEMBER 5

Miglior scenografia: Judy Becker, THE BRUTALIST

Runner-up: Adam Stockhausen, BLITZ

Miglior colonna sonora: Trent Reznor e Atticus Ross, CHALLENGERS

Runner-up: Eiko Ishibashi, IL MALE NON ESISTE

Miglior fotografia: Jomo Fray, NICKEL BOYS

Runner-up: Lol Crawley, THE BRUTALIST

I premi della Boston Society Of Film Critics

Miglior film

Anora

Miglior film straniero

Do Not Expect Too Much From The End Of The World

Miglior regista

Sean Baker - Anora

Miglior Ensemble

Sing Sing

Miglior attore

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Miglior attrice

Mikey Madison - Anora

Miglior attore non protagonista

Edward Norton - A Complete Unknown

Miglior attrice non protagonista

Danielle Deadwyler - The Piano Lesson

Miglior sceneggiatura non originale

Nickel Boys

Miglior sceneggiatura originale

Anora

Miglior regista emergente

Annie Baker - Janet Planet

Miglior documentario

No Other Land

Miglior film d'animazione

Flow - Un mondo da salvare

Miglior fotografia

The Brutalist

Miglior montaggio

Challengers

Miglior colonna sonora

The Brutalist