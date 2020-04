Annecy 2020: annullato il festival del cinema d’animazione

L'edizione 2020 del Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy, prevista per giugno, non avrà luogo.

Trolls World Tour: una scena del sequel

Il Festival di Annecy 2020, previsto per giugno, non avrà luogo. Lo ha annunciato oggi la direzione della kermesse, rinviando al 2021 (14-19 giugno) i due eventi principali che avrebbero caratterizzato questa edizione, ossia la retrospettiva dedicata all'animazione africana e il sessantesimo anniversario del festival, uno degli appuntamenti mondiali più importanti per quanto riguarda il cinema d'animazione. Gli organizzatori stanno vagliando l'ipotesi di un programma parziale online, e in attesa della conferma ufficiale, che arriverà a fine mese, sarà annunciata il 15 aprile quella che avrebbe dovuto essere la selezione ufficiale di quest'anno, vale a dire i corti e lungometraggi in concorso.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: un'immagine del film d'animazione

Da sei decenni, nel mese di giugno, la città francese di Annecy diventa la capitale mondiale dell'animazione, tramite il Festival Internazionale del Film d'Animazione e il MIFA, il Mercato Internazionale del Film d'Animazione, due iniziative che si svolgono in parallelo e propongono il meglio dell'animazione di oggi e domani, con anteprime prestigiose e presentazioni delle prime immagini o sequenze di progetti molto attesi. Lo scorso anno, per esempio, il festival ha ospitato l'anteprima europea di Toy Story 4, come spesso accaduto per i lungometraggi della Pixar, e la prima mondiale di Playmobil: The Movie e dei nuovi cortometraggi dei Looney Tunes, mentre nella sezione Work in Progress è stato possibile vedere spezzoni esclusivi, commentati dai registi, di Klaus - I segreti del Natale e Scooby!.

Tra gli ospiti importanti delle ultime edizioni ricordiamo Brad Bird, regista de Il gigante di ferro e Gli incredibili, che ha ricevuto il premio alla carriera nel 2018; Guillermo del Toro, che ha tenuto una masterclass nel 2017; e Dean Deblois, autore di Dragon Trainer, che nel 2019 ha fatto parte della giuria ufficiale. Nelle ultime due edizioni ci sono stati due progetti italiani nel concorso principale: Gatta Cenerentola nel 2018 e La famosa invasione degli orsi in Sicilia nel 2019.