Anne Hathaway: un uomo accoltellato sul set del suo film

Anne Hathaway è impegnata nelle riprese del suo nuovo film e un uomo che fa parte della troupe è stato accoltellato mentre si trovava sul set.

L'attrice premio Oscar è impegnata nella realizzazione de Le Streghe, l'adattamento del romanzo di Roald Dahl, e l'incidente è avvenuto negli spazi dei Warner Bros. Studios di Leavesden, Hertfordshire.

L'uomo era impegnato sul set del film con protagonista Anne Hathaway quando è stato accoltellato e ha subito una lesione al collo, venendo quindi trasportato in ospedale.

La polizia locale ha dichiarato: "Un secondo uomo è stato arrestato perché sospettato di aver ferito con intenzione di fare del male fisico ed è attualmente in custodia. Si pensa che i due uomini si conoscessero. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire quanto è successo".

Per ora i responsabili di Warner Bros. non hanno voluto commentare quanto accaduto e non è chiaro se Anne fosse impegnata nelle riprese al momento dell'attacco.

Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1973, segue ciò che accade a un bambino di sette anni rimasto orfano e che deve vivere con la nonna materna. La donna inizia a raccontargli la storia di streghe cattive, apparentemente donne normali, che possiedono delle strane caratteristiche. Il bambino inizia così a capire come riconoscerle e in estate parte con la nonna con destinazione l'Inghilterra. Il protagonista assiste a un'assemblea a cui partecipano tutte le streghe inglesi e scopre quindi il piano della Strega Suprema (che nasconde un volto mostruoso e in putrefazione dietro la maschera di una giovane bellissima), a capo del gruppo, in cui rischia di essere coinvolto. Nel 1990 il libro di Roald Dahl ha ispirato il cult Chi ha paura delle streghe?, con Anjelica Huston.

La versione di Robert Zemeckis avrà nel ruolo della Strega Suprema l'attrice Anne Hathaway e sarà vicina al romanzo originale. Il filmmaker si occuperà della sceneggiatura e della produzione in collaborazione con Jack Rapke, mentre nel team della produzione ci saranno anche Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro.

