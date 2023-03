Anne Hathaway star del nuovo, e misterioso, film di David Robert Mitchell, regista di It Follows

Il regista David Robert Mitchell, che ha portato al successo It Follows, ha scelto Anne Hathaway come star del suo prossimo film, ancora privo di un titolo ufficiale.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros Pictures in collaborazione con la Bad Robot di J.J. Abrams, e Jackson Pictures.

Attualmente non è stata svelata la trama del lungometraggio che verrà girato in IMAX entro la fine del 2023, a partire dall'autunno, e descritto solo come un'esperienza elettrizzante e da brivido.

David Robert Mitchell ha firmato la sceneggiatura del progetto e sarà coinvolto come produttore insieme ad Abrams e Hannah Minghella di Bad Robot, Matt Jackson di Jackson Pictures, e Jake Weiner e Chris Bender di Good fear Content.

Il filmmaker aveva conquistato l'attenzione del pubblico e della critica con It Follows, l'horror con Maika Monroe in grado di incassare oltre 17 volte il budget speso. Anne Hathaway tornerà invece sul set dopo aver recitato in Eileen diretta da William Oldroyd, e in She Came to Me della regista Rebecca Miller, che le ha permesso di dividere la scena con Marisa Tomei e Peter Dinklage.