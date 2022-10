Anne Hathaway, il chiaro messaggio ai suoi hater: "Non ho più paura di voi"

Anne Hathaway ha parlato delle feroci critiche ricevute in rete nel corso degli anni e di come, dopo ben 10 anni, sia riuscita a farsi scivolare tutto addosso non avendo tempo per l'odio.

Il premio Oscar Anne Hathaway si è messa definitivamente alle spalle il caos mediatico suscitato dall'Hathahate, ovvero i messaggi di odio online condivisi nei suoi confronti da numerose persone. Tutto ha avuto inizio nel 2013 dopo aver ottenuto il massimo riconoscimento per la sua interpretazione in Les Misérables.

In molti iniziarono a criticarla senza un'apparente motivazione, lasciando l'attrice in uno stato di shock e imbarazzo. Ma adesso sembra aver trovato la serenità necessaria per parlarne apertamente: "Dieci anni fa ho ricevuto l'opportunità di dare un'occhiata al linguaggio pieno di odio usato nei miei confronti e l'ho fatto da un'altra prospettiva" ha dichiarato ai microfoni dell'evento annuale tutto al femminile di Elle a Hollywood. "Quando tutto questo mi è accaduto, ho capito che non volevo avere nulla a che fare con questo tipo di energia negativa. Non avrei più lasciato spazio per la negatività e per l'odio nella mia vita".

L'attrice ha poi concluso il suo intervento affermando di essere letteralmente rinata e di guardare il tutto in maniera differente: "Non abbiamo abbastanza tempo per discutere tutte le miriadi di cause del linguaggio violento dell'odio e la necessità imperativa di porvi fine. Perché c'è una differenza tra esistenza e comportamento. Si può giudicare il comportamento. Si può perdonare o meno un comportamento. Ma non avete il diritto di giudicare - e soprattutto di odiare - qualcuno perché esiste. L'odio mi sembra l'opposto della vita; in un terreno così duro, nulla può crescere correttamente. Voglio dire: siate felici per le donne. Punto. Soprattutto siate felici per le donne che riescono ad avere successo nella vita. Non è poi così difficile".