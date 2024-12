Anne Hathaway: "Lavorare ancora con Christopher Nolan mi fa pensare di aver fatto qualcosa di giusto"

Anna Hathaway è pronta a recitare nel suo terzo film con Christopher Nolan e ha recentemente dichiarato a Women's Wear Daily che la cosa la fa "sentire come se stessi facendo qualcosa di giusto".

La Hathaway ha lavorato per la prima volta con Nolan interpretando Catwoman ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, mentre due anni dopo è stata scritturata al fianco di Matthew McConaughey in Interstellar.

Ora la vincitrice dell'Oscar ha da poco raggiunto Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron nel misterioso nuovo film del regista britannico, i cui dettagli sono ancora riservati. Sarà il primo film di Nolan dopo la vittoria agli Oscar con Oppenheimer.

Interstellar: Matthew McConaughey al fianco di Anne Hathaway in un momento del film

"Ho così tanti sentimenti al riguardo che non so nemmeno come articolarli", ha dichiarato la Hathaway a proposito della partecipazione al suo terzo progetto con Nolan. "Mi riempie di tanta gioia... Adoro davvero tanto Chris ed Emma Nolan, ed essere invitati nel loro mondo è una delle cose migliori che ti possa capitare. Essere invitata due volte mi è sembrato davvero qualcosa di strabiliante, e non ho mai sperato che succedesse una terza volta, sarebbe stato davvero da avidi, e il fatto che sia accaduto mi ha fatta emozionare, ad essere del tutto onesta. Mi ha fatto sentire come se stessi facendo qualcosa di giusto".

Christopher Nolan commenta lo script ispirato ai suoi film ideato dall'Intelligenza Artificiale

In precedenza, la Hathaway aveva rivelato a Vanity Fair di attribuire a Nolan il merito di aver salvato la sua carriera dopo che l'opinione pubblica le si era rivoltata contro durante la stagione degli Oscar per Les Miserables.

In quel periodo la Hathaway è stata ampiamente derisa in rete e una volta ha ricordato di aver cercato su Google se stessa dopo aver vinto l'Oscar per vedere che uno dei primi risultati di ricerca era un articolo con il titolo: "Perché tutti odiano Anne Hathaway?".