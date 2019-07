Anne Hathaway incinta del secondo figlio, su Instagram la prima foto col pancione

Anne Hathaway è incinta del secondo figlio: l'annuncio è arrivato ancora con una foto del pancione diffusa via Instagram e ancora una volta dalla diretta interessata.

Sposata dal 2012 con Adam Shulman, e già mamma del piccolo Jonathan, nato a marzo del 2016, Anne Hathaway ha annunciato l'arrivo del secondo figlio nella tarda serata di ieri, con un'immagine in bianco e nero di lei che mostra orgogliosa il pancione. Accompagnata dalla frase "Non è per un film" con hashtag 2. Immediate le reazioni dei fan, felicissimi per l'attrice che non ha mai nascosto il proprio desiderio di avere una famiglia numerosa ma anche la difficoltà nel rimanere incinta.

E anche in questo caso, come per la prima gravidanza, la Hathaway è tornata a parlare delle terapie per la fertilità che sono state necessarie per far avverare un altro sogno, cominciando proprio dalla seconda parte del suo post. "Scherzi a parte, per tutti coloro che stanno attraversando quell'inferno che possono essere la fertilità e il concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata semplice o lineare. A voi mando amore extra".

Per Anne Hathaway, che in questi giorni è al cinema insieme a Matthew McConaughey con Serenity - L'isola dell'inganno (trovate qui la nostra recensione), si prospetta dunque un lungo periodo di pausa dal lavoro. Anche se, come ha sempre dichiarato da quando è diventata mamma, avere un figlio le ha fatto capire l'importanza di concedersi dei periodi di riposo dal lavoro, per avere l'occasione di dedicarsi a ciò che nella sua vita conta davvero.