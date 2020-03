Anne Hathaway star del film French Children Don't Throw Food

Anne Hathaway sarà la protagonista del film French Children Don't Throw Food, adattamento dell'autobiografia scritta da Pamela Druckerman.

Il progetto sarà co-finanziato da StudioCanal e Blueprint Picture e avrà una sceneggiatura firmata da Jamie Minoprio e Jonathan Stern.

Pamela Druckerman, ruolo affidato al premio Oscar Anne Hathaway, è una giornalista americana che vive a Parigi ed è alle prese con la gravidanza ed essere madre. La trentacinquenne scopre che le donne francesi, a differenza delle americane, non comprano ogni libro dedicato al "mestiere" di genitori e non sembrano ossessionate dal parto naturale e quello cesareo. Mentre cerca di trovare l'equilibrio tra la famiglia e la carriera Pamela cerca inoltre di scoprire come riescono i francesi ad avere dei figli così educati e se è solo finzione.

Tra i prossimi progetti della star del cinema ci sarà anche l'adattamento cinematografico del romanzo Le Streghe, scritto da Roald Dahl. Al centro della trama del libro, pubblicato per la prima volta nel 1973, c'è un bambino di sette anni rimasto orfano e che deve vivere con la nonna materna. La donna inizia a raccontargli la storia di streghe malvagie, apparentemente donne normali, che possiedono delle strane caratteristiche. Il bambino inizia quindi a capire come riconoscerle e in estate parte con la nonna con destinazione l'Inghilterra. Il protagonista assiste a un'assemblea a cui partecipano tutte le streghe inglesi e scopre quindi il piano della Strega Suprema (che nasconde un volto mostruoso e in putrefazione dietro la maschera di una giovane bellissima), a capo del gruppo, in cui rischia di essere coinvolto.