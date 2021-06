Anne Hathaway protagonista del film The Idea of You

L'attrice premio Oscar Anne Hathaway sarà la protagonista di The Idea of You, un film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Robinne Lee.

Anne Hathaway sarà la protagonista del film The Idea of You, tratto dal romanzo scritto da Robinne Lee, che verrà prodotto da Amazon Studios e Welle Entertainment.

A scrivere la sceneggiatura sarà l'attrice e filmmaker Jennifer Westfeldt.

Locked Down: Anne Hathaway in un primo piano

Tra le pagine di The Idea of You si racconta la storia della quarantenne Sophie, una madre divorziata. Suo marito Dan l'ha lasciata per una ragazza più giovane e ora ha cancellato la gita al festival di Coachella che doveva fare con la figlia quindicenne. Sophie decide quindi di prendere il controllo sulla situazione e affrontare la folla e il caldo del deserto. La donna, mentre si occupa della figlia, incontra Hayes Campbell, il cantante della boy band più famosa al mondo, gli August Moon.

Anne Hathaway tornerà così sul set dopo aver girato nel 2020 Locked Down, diretto da Doug Liman. Jennifeer Westfeldt è conosciuta dal pubblico televisivo per aver recitato in serie come Younger, This Is Us e Grey's Anatomy.

Nel team della produzione del nuovo film ci sarà anche Cathy Schulman che con la sua Welle Entertainment cerca di dare spazio a film al femminile.