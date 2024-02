Anna stasera su Rai 2: trama e cast del film di Luc Besson con Cillian Murphy, protagonista di Oppenheimer

Stasera su Rai 2 in prima serata va in onda Anna, il kolossal ad alta tensione del regista Luc Besson con Cillian Murphy, il protagonista di Oppenheimer

Stasera 22 febbraio, in prima serata su Rai 2 alle 21:20, va in onda Anna, il film di Luc Besson, il cui stile, tra décor europeo e confezione da kolossal ad alta tensione, caratterizza anche questa pellicola del 2019. Il regista francese ha firmato la sceneggiatura del lungometraggio, le musiche sono di Éric Serra. Trama, cast, curiosità e recensione di Anna.

Anna

Anna è stato distribuito in Italia attraverso la piattaforma streaming Prime Video a partire dal 4 febbraio 2021. Negli stati Uniti aveva debuttato il 21 giugno 2019. Il film è stato girato in lingua originale, ovvero in inglese e russo.

Anna: Sasha Luss in una scena d'azione del film

Luc Besson, come aveva fatto con Anne Parillaud in Nikita o Milla Jovovic ne Il Quinto elemento, si avvale di una protagonista fino allora poco conosciuta, per trasformarla in una diva. Qui la scelta è caduta sulla modella russa Sasha Luss,

Trama

Mosca, 1985. Anna Poliatova è una spietata agente del KGB. Dopo essere stata scelta per l'addestramento, è cresciuta giorno dopo giorno divenendo una feroce assassina, praticamente perfetta sul piano operativo, seguendo al dettaglio tutti gli insegnamenti della severa Olga.

Dopo anni di servizio, di uccisioni e di enormi sacrifici dal punto di vista fisico, Anna desidera guadagnare la libertà. Ma dentro l'URSS non è semplice divincolarsi dal proprio ruolo, e del resto il suo capo, Vassiliev, è nettamente contrario a lasciarla andare.

Anna: Sasha Luss in una sequenza

Anna ha anche un'altra dote: è di straordinaria bellezza. Anche questa qualità viene utilizzata dai suoi superiori, che la sfruttano come fosse di loro proprietà. Mentre lavora sotto copertura come modella, Anna viene però fermata e interrogata da un agente della CIA, Leonard, che le chiede di collaborare con loro e di eliminare Vassiliev.

Se Anna riuscirà nella missione, gli Stati Uniti le offriranno una nuova identità, la libertà che da sempre desidera e l'ingresso in un programma di protezione agenti alle Hawaii.

A questo punto, Anna dovrà scegliere: mostrare fedeltà al proprio Paese d'origine o mettersi alle spalle il passato e concedersi finalmente una nuova esistenza, ma al prezzo dell'alto tradimento?

Anna: Cillian Murphy in una scena del film

Cast

Sasha Luss: Anna Poliatova

Luke Evans: Alex Tchenkov

Lera Abova: Maude

Cillian Murphy: Lenny Miller

Helen Mirren: Olga

Alison Wheeler: Dorothee

Ivan Franek: Mossan

Andrew Howard: Oleg

Aleksandr Petrov: Piotr

Nikita Pavlenko: Vlad

Anna Krippa: Nika

Éric Godon: Vassiliev

Jean-Baptiste Puech: Samy

Aleksey Maslodudov: Jimmy

Recensione e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Anna.

Anna è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 33% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 40 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10