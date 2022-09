Anna Kendick debutta alla regia con The Dating Game

Anna Kendrick debutterà alla regia con The Dating Game, nuovo thriller di genere true crime in cui sarà anche la protagonista.

Anna Kendrick farà il suo debutto alla regia con The Dating Game, thriller di genere true crime per gli AGC Studios. La star produrrà e sarà anche protagonista della pellicola, che proviene da un copione di Ian MacAllister McDonald ed è basata sulla storia vera di Cheryl Bradhsaw.

Anna Kendrick in un'immagine del film Un microfono per due

Cheryl Bradshaw era una delle ragazze single impegnate a partecipare nel programma d'incontri degli anni '70 The Dating Game, dove ha scelto il partner Rodney Alcala; dietro l'apparente fascino di quest'ultimo si celava però un segreto mortale: era un serial killer psicopatico.

Anna Kendrick, in un'intervista recente per Deadline, ha affermato: "Ho amato questo copione dal momento in cui l'ho letto, e mentre ero ovviamente entusiasta di interpretare il personaggio di Sheryl, mi sono sentita così connessa alla storia, al tono, e ai temi che riguardano il genere e l'intimità, che quando è arrivata l'opportunità di dirigerlo mi sono catapultata subito. Sembrava destinato a essere così. Il supporto che ho già ricevuto da Stuard Ford e da tutti alla AGC, Verdigo e BoulderLight è stato di ispirazione".

Anna Kendrick presa di mira dagli hacker su Twitter: pioggia di post volgari

Il film al momento è in fase di pre-produzione, e le riprese principali sono programmate per fine ottobre. Per ora non si hanno informazioni riguardo gli altri membri del cast, che verranno sicuramente annunciati nel corso dei prossimi mesi.