Woman of the Hour: il debutto alla regia di Anna Kendrick uscirà su Netflix

Netflix ha acquisito i diritti di Woman of the Hour, film che sancirà il debutto alla regia di Anna Kendrick, attrice nota per il franchise di Pitch Perfect e candidata all'Oscar per Tra le nuvole.

Secondo quanto riferito, il film non ha firmato un accordo provvisorio SAG-AFTRA a causa degli scioperi in corso a Hollywood, per cui Netflix ha concluso l'accordo in occasione del Toronto International Film Festival. Netflix avrebbe pagato 11 milioni di dollari per Woman of the Hour. Il film sarà distribuito sulla piattaforma prossimamente.

Woman of the Hour è scritto da Ian McDonald, mentre tra i produttori figurano Roy Lee, Stephen Crawford, Andrew Deane, J.D. Lifshitz e Raphael Margules.

Woman of the Hour è basato sulla storia vera di Rodney Alcala, un prolifico serial killer condannato per aver ucciso almeno otto donne negli anni Settanta. Mentre Alcala (interpretato da Daniel Zovatto) solitamente adescava le sue vittime fingendosi un fotografo di moda, ora è notoriamente conosciuto come "l'assassino del gioco degli appuntamenti", dopo essere apparso nel 1978 nel corso dei suoi noti omicidi in un game show.

Nella sua apparizione, Alcala vinse effettivamente un appuntamento con Cheryl Bradshaw (interpretata dalla Kendrick), una giovane donna che in seguito si rifiutò di andare all'appuntamento perché lo trovava "inquietante".

"Ci si chiede cosa sia successo nella sua mente", ha detto in seguito Pat Brown, profiler criminale, a proposito del rifiuto di Alcala da parte di Bradshaw. "È una cosa che non avrebbe preso bene. [Gli psicopatici non capiscono il rifiuto. Pensano che ci sia qualcosa di sbagliato in quella ragazza: 'Si è presa gioco di me. Si è presa gioco di me. Voleva vivere'".

Anna Kendrick ammette: "Devo scegliere meglio i miei progetti"

Oltre a Woman of the Hour, la Kendrick è pronta a tornare - sempre per Netflix - nella serie animata Scott Pilgrim Takes Off, e nel sequel di Un piccolo favore, ancora senza titolo.