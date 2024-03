Un piccolo favore 2: Blake Lively e Anna Kendrick torneranno nel sequel, svelato il cast del film

Un piccolo favore 2 verrà prodotto per Amazon MGM Studios e Lionsgate ed è stato svelato il cast del progetto, che vedrà nuovamente protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick.

Alla regia ci sarà per la seconda volta Paul Feig e le riprese si svolgeranno in primavera.

Il cast del sequel

Un piccolo favore: Anna Kendrick insieme a Blake Lively in una scena

Tra gli interpreti di A Simple Favor 2 ci saranno, oltre a Blake Lively e Anna Kendrick, anche Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho, e Kelly McCormack.

Nel secondo capitolo della storia Stephanie Smothers (Kendrick) ed Emily Nelson (Lively) partiranno con destinazione Capri, in Italia, per il matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Il matrimonio sarà però segnato da ospiti glamour, omicidi e tradimenti.

Gli impegni delle star

La sceneggiatura, basata sui personaggi scritti da Darcy Bell, è stata firmata da Jessica Sharzer, già autrice del primo film, e poi completata con l'aiuto di Laeta Kalogridis e Paul Feig.

Nei prossimi mesi Anna Kendrick sarà protagonista sugli schermi con il film Woman of the Hour, in arrivo in autunno. Blake Lively sarà impegnata invece nella promozione di It Ends With Us, adattamento del romanzo scritto da Colleen Hoover, e nel film Seconds, di cui sarà la regista, che è un adattamento della graphic novel di Bryan Lee O'Malley.