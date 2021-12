Anna Faris e Toni Collette star della commedia The Estate

La commedia The Estate avrà come protagonisti Toni Collette, Anna Faris e Thomas Haden Church. Il film sarà il nuovo progetto del regista e sceneggiatore Dean Craig, che ha da poco concluso le riprese di The Honeymoon.

The Estate racconterà la storia di due due sorelle, le parti affidate a Toni Collette e Anna Faris, che scoprono che la loro zia, benestante e con cui non hanno un rapporto, ha una malattia in fase terminale. Le due donne considerano la situazione come un'opportunità per ottenere l'eredità e salvare il proprio café in crisi economica, ideando un piano per migliorare il loro rapporto complicato e soddisfare i bisogni della zia. Quando le sorelle arrivano dalla donna, tuttavia, scoprono che non sono le sole con una moralità discutibile in famiglia e i loro cugini hanno formato un piano simile al loro.

Nel team della produzione ci saranno anche Sarah Jessica Parker e Alison Benson, tramite la loro Pretty Matches Productions.

Dean Craig tornerà alla regia dopo Love, Wedding Repeat che aveva come star Olivia Munn e Sam Claflin, e The Honeymoon con star Maria Bakalova, progetto attualmente in fase di post-produzione.