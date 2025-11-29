Chris Pratt e Anna Faris si ritrovano nel Giorno del Ringraziamento: reunion familiare e abbraccio in pubblico

I due ex coniugi hanno trascorso insieme la festività americana e sono riapparsi in coppia a distanza di anni dal loro divorzio.

Il Daily Mail ha pubblicato una foto di Chris Pratt e Anna Faris mentre si scambiano un abbraccio nel momento in cui l'attrice ha accompagnato loro figlio Jack, 13 anni, per fare volontariato insieme al padre a Santa Monica.

All'evento di beneficenza era presente anche Katherine Schwarzenegger, attuale moglie di Pratt, con il quale la star di Guardiani della Galassia ha avuto tre figli.

La reunion di Chris Pratt e Anna Faris

La foto è una delle rarissime immagini che mostrano i due ex coniugi di nuovo insieme dopo il divorzio del 2017. Chris Pratt e Anna Faris si erano sposati nel giugno 2009 e dopo otto anni di matrimonio si sono separati.

Nel corso della giornata, Chris Pratt ha pubblicato altre immagini del Giorno del Ringraziamento insieme alla sua famiglia, tra cui la moglie Katherine Schwarzenegger e le loro due figlie. Nel 2025, Chris Pratt ha partecipato al film The Electric State dei fratelli Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame.

Il rapporto tra Chris Pratt e Anna Faris dopo il divorzio

Le due star di Hollywood si erano riunite anche lo scorso giugno per in occasione della cerimonia di diploma elementare del figlio. Anna Faris aveva dichiarato di essersi molto avvicinata a Pratt e alla sua seconda moglie negli ultimi anni.

"Sono molto protettivi nei miei confronti, e io voglio essere molto protettiva nei loro. Apprezzo davvero il loro supporto" ha dichiarato Faris.

Anna Faris, sposata dal 2021 con il direttore della fotografia Michael Bennett, ha elogiato anche la matrigna di suo figlio, definendola fantastica: "È semplicemente sul pezzo e adoro come si comporta con Jack". Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sono sposati nel giugno 2019 prima di avere le due figlie, Lyla Maria ed Eloise Christine. Famosa per i suoi ruoli comici nel franchise di Scary Movie, Anna Faris è pronta a tornare nella saga dei fratelli Wayans nel sesto capitolo, interpretando nuovamente il suo personaggio più conosciuto, Cindy Campbell.