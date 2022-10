Anna Faris accusa Ivan Reitman: "Era impossibile lavorare bene sotto il suo regno del terrore"

Anna Faris ha accusato il regista Ivan Reitman sostenendo che sul set di La mia Super Ex-Ragazza avesse reso quasi un incubo lavorare al film.

L'attrice ha condiviso i dettagli della sua esperienza in occasione di un episodio del suo podcast in cui era ospite Lena Dunham.

La collega ha chiesto ad Anna Faris quali caratteristiche apprezza di più e quali di meno in un regista, spingendo la star della comedy Mom a chiedere se fosse giusto parlare anche di chi è morto.

La quarantacinquenne ha quindi dichiarato ricordando la sua esperienza durante le riprese di La mia Super Ex-Ragazza: "Una delle mie esperienze più difficili sul set di un film è stata con Ivan Reitman. L'idea di provare a realizzare una commedia sotto quello che definirei regno del terrore è stata davvero complicata. Urlava molto. Sminuiva qualcuno ogni giorno e il primo giorno delle riprese è accaduto a me".

Ivan Reitman e Luke Wilson in una scena de La mia Super Ex-Ragazza

Anna ha poi proseguito ricordando: "Ed era solo l'inizio, abbiamo discusso molto più tardi, ma è stato tutto realmente difficile. Era New York, era inverno e indossavo una parrucca rossa. E poco prima ero seduta a farmi sistemare il trucco e i capelli e la responsabile delle acconciature mi ha versato addosso una grande confezione di colla per parrucche.

L'attrice ha spiegato che si è ritrovata in difficoltà perché era stato rovinato un maglione di Yves Saint Laurent che doveva usare per le sue scene e ne avevano solo due a disposizione per girare una sequenza d'azione". Faris ha aggiunto: "Ero 20, 25 minuti in ritardo... Ed ero terrorizzata, realmente, era il mio proimo giorno e Ivan pensa che sono una specie di diva che non esce dalla mia roulotte. Ero in mezzo alla strada ed era tutto illuminato, perché era una sequenza notturna, e mi sta semplicemente insultando. Stava dicendo 'Annie', mi ha sempre chiamata Annie, e ha detto 'Non puoi comportarti così qui intorno!'. E io ho pensato semplicemente che non dovevo piangere. Mi sono sentita arrabbiata, ferita, umiliata e sulla difensiva".

Faris ha poi ricordato: "E ho detto 'Nessuno ti ha detto cosa è accaduto?'. E a quel punto è rimasto zitto ed è andato dietro la telecamera. Ma poi ha dato uno schiaffo al mio sedere. Quello è stato un momento strano".

L'attrice ha quindi sottolineato che all'epoca aveva deciso di non reagire e non rischiare qualche tipo di conseguenza.