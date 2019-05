Anna Falchi sexy su Instagram per la Lazio: il topless fa impazzire fan e tifosi

Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio su Instagram con una foto sexy che ha scaldato gli animi dei tifosi e dei fan, che l'hanno travolta di commenti.

La sensuale attrice di origine finlandese, che oggi ha 47 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare a letto, in topless e perizoma per celebrare la vittoria della Lazio, la sua squadra del cuore. Forse aveva deciso di esaudire i desideri di chi, qualche ora prima, le aveva chiesto di spogliarsi come aveva già fatto nel 2000, allo Stadio Olimpico? Non lo sappiamo, fatto sta che la foto di Anna Falchi al momento ha ricevuto più di 67mila like e addirittura più di 4000 commenti. "Senza parole, solo tanta felicità" ha scritto Anna a commento della foto - "Non mollare mai. Questo è e sempre sarà l nostro motto... Forza Lazio"

Tra i commenti, molti si augurano altre vittorie della Lazio, se questo può servire a vedere nuove foto sexy di Anna Falchi. Altri invece non si lasciano distrarre dall'avvenenza dell'attrice e criticano la squadra, mentre altri semplicemente si sono arresi a tanta sensualità "Così ce fai sentì male a tutti, Anna. Sei uno splendore."

Anna Falchi ha iniziato la sua carriera classificandosi al secondo posto a Miss Italia 1989 e nel giro di poco tempo è diventata uno dei sex symbol più amati degli anni '90 e 2000. Tra i tanti film ai quali ha preso parte, ricordiamo soprattutto Dellamorte Dellamore, accanto a Rupert Everett.