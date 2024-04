Anna Boden e Ryan Fleck, sceneggiatori e registi di Captain Marvel, al lavoro su alcuni episodi di Criminal

Anna Boden e Ryan Fleck, sceneggiatori e registi di Captain Marvel, gireranno i primi quattro episodi della serie Criminal, una nuova serie drammatica basata sulla graphic novel creata da Ed Brubaker e Sean Phillips.

Il progetto è stato ordinato a gennaio da Prime Video e la pre-produzione è già iniziata nella città di Portland.

Cosa racconterà la serie

Ed Brubaker ha scritto la sceneggiatura del pilot e sarà coinvolto anche come co-showrunner di Criminal, in collaborazione con Jordan Harper (Hughtown).

Lo show viene descritto come un intricato universo di storie di genere crime.

Brubaker, nel 2019, ha dichiarato: "Criminal racconta la saga di varie generazioni di famiglie legate insieme da crimini e omicidi compiuti in passato".

Captain Marvel e i suoi anni '90, dai Nirvana ai Garbage

Il lavoro dei due filmmaker

Ryan Fleck e Anna Boden, prossimamente, saranno impegnati con la promozione del film Freaky Tales, prodotto da MACRO e EOne, e dal musicista Too $hort.

Tra i progetti precedenti del duo di filmmaker ci sono Half Nelson, con star Ryan Gosling, Sugar, It's Kind of a Funny Story, Mississippi Grind, la miniserie Mrs. America e Masters of the Air per Apple TV+.

Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è stata la prima pellicola Marvel standalone dedicata a un'eroina. Oltre al premio Oscar Brie Larson, fanno parte del cast Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.