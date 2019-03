Captain Marvel, intervista ai registi : “Avengers: Endgame, un segreto anche per noi”

Insieme hanno scritto e diretto diversi film, da Half Nelson (per cui Ryan Gosling ha ottenuto una nomination agli Oscar) a 5 giorni fuori, e partecipato a festival del cinema indipendente come il Sundance: i registi di Captain Marvel hanno fatto, lavorando ancora una volta a quattro mani, il grande salto, lanciandosi nel mondo dei cinecomics grazie. In questa intervista ad Anna Boden e Ryan Fleck parliamo delle origini di Carol Danvers, terrestre destinata a diventare fondamentale nella lotta contro Thanos.

Nel film - di cui abbiamo scritto nella nostra recensione di Captain Marvel - premio Oscar Brie Larson interpreta Carol Danvers, che i registi hanno scelto di rendere molto umana, come ci hanno detto di persona a Londra, al junket europeo di Captain Marvel: "Carol ha la capacità di rialzarsi sempre. Non sono sicuro che abbiamo scelta: la vita ci mette sempre di fronte a delle difficoltà, nessuno è perfetto. Credo sia ciò che ci rende umani: cadiamo e dobbiamo rialzarci per andare avanti. Si spera che crescendo diventiamo più forti" ci ha detto Ryan Fleck, seguito da Anna Boden: "È molto importante rispettare la nostra umanità: siamo fatti di cuore e mente, siamo al nostro meglio quando abbiamo consapevolezza di entrambi e li facciamo lavorare insieme invece di scontrarsi, in modo da abbracciare ogni lato di noi stessi. Anche la confusione fa parte di ciò che ci rende umani."

Molto umana è anche l'amicizia con Maria Rambeau (Lashana Lynch), amica d'infanzia della protagonista e sua compagna di corso all'accademia areonautica: "Un aspetto che amiamo molto dei fumetti, in particolare della run di Kelly Sue DeConnick, in cui Carol Danvers diventa Captain Marvel, è la forza dei legami tra quelle donne. Volevamo facesse parte del film" ci ha detto Boden, proseguendo: "Non vuol dire che non possiamo essere competitive, fa parte del divertimento, come tra Maria e Carol: possiamo immaginarci che all'accademia cercassero di superarsi, ma non vuol dire che non si sostengano a vicenda. La loro è una relazione sana, in cui due persone sono competitive, si divertono, sono pungenti ma si sostengono e si vogliono bene. È fantastica."

La musica anni '90 e un messaggio per Thanos

Captain Marvel è ambientato nel 1996: la colonna sonora gioca un ruolo importante e abbiamo chiesto ai due registi quale sia il brano che li ha riportati immediatamente agli anni '90. Per Fleck sono stati gli Elastica. Anche se la storia di Carol Danvers in questo film si svolge venti anni fa, in realtà il suo contributo sarà fondamentale in Avengers: Endgame, nelle sale il prossimo 24 aprile, in cui aiuterà gli Avengers a combattere contro Thanos. Abbiamo dunque chiesto ai registi se hanno un messaggio per lui. Anna Boden ci ha risposto enigmatica: "Non so, forse Captain Marvel ce l'ha, non sono sicura. Siamo curiosi di vedere il prossimo Avengers come chiunque altro: non ci hanno fatto nemmeno leggere la sceneggiatura finché il nostro film non è uscito. Tengono tutto molto segreto." Fleck, sorridendo ci ha tenuto a precisare: "Abbiamo letto la nostra sceneggiatura. Sta scherzando!"

La video intervista ad Anna Boden e Ryan Fleck su Captain Marvel