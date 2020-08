Anna and the King: i dettagli sul Re omessi dal film

Molti dettagli della vita di Rama IV sono stati omessi da Anna and the King, film diretto da Andy Tennant e interpretato da Jodie Foster e Chow Yun-Fat.

Il vero Re Rama IV, il re interpretato da Chow Yun-Fat in Anna and the King, con il nome di Mongkut, era il bisnonno del re della Thailandia, Re Bhumibol Adulyadej, noto formalmente come re Rama IX, scomparso nel 2016. Molti dettagli della vita del Re sono stati omessi dal film diretto da Andy Tennant.

Jodie Foster e Chow Yun-Fat in una scena di Anna and the King

Metà faccia del vero re Mongkut era paralizzata e questo fatto fu omesso dadalla pellicola; inoltre il re non aveva una regina e neanche un figlio che ereditasse la sua fortuna; la moglie di Rama IV morì giovane e, dopo la sua morte, il re non scelse mai un'altra consorte per sostituirla come regina.

Jodie Foster in una scena di Anna end the king

Il film è stato girato per la maggior parte in Malaysia, nelle regioni di Penang ed Ipoh, ed è stato nominato al Premio Oscar per la miglior scenografia e per i migliori costumi. Il governo thailandese non permise che le riprese della pellicola fossero fatte in Thailandia a causa di alcune sequenze ritenute offensive per la monarchia.

Il regista quindi propose un'edizione modificata di Anna and the King ai censori thailandesi, tentando nuovamente di convincerli, fallendo miseramente. In seguito a questi avvenimenti su un editoriale di The Nation un giornalista scrisse che alcuni concittadini avevano espresso dubbi sullo stato della democrazia nel Paese.