Anjelica Huston e Matthew Rhys nel trailer di Towards Zero, miniserie tratta dal romanzo di Agatha Christie

Anjelica Huston e Matthew Rhys sono due dei protagonisti della miniserie Towards Zero, ispirata al romanzo Verso l'ora zero scritto da Agatha Christie nel 1944.

BritBox ha ora condiviso il trailer dell'atteso adattamento per il piccolo schermo che debutterà sugli schermi americani mercoledì 16 aprile, mentre nel Regno Unito arriverà il 2 marzo su BBC.

Il casr della miniserie

La sceneggiatura è firmata da Rachel Bennette, mentre Sam Yates è stato impegnato alla regia.

Nel trailer di Towards Zero vengono introdotti i personaggi interpretati da Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Ella Lily Hyland (Black Doves), Mimi Keene (Sex Education), Anjana Vasan (We Are Lady Parts), Clarke Peters (The Man Who Fell to Earth), Anjelica Huston (Prizzi's Honor) e Matthew Rhys (The Americans).

Il gruppo di interpreti è inoltre composto da Jack Staddon, Ravi Multani, Adam Hugill, Khalil Ben Gharbia, Grace Doherty, Jack Farthing, e Jackie Clune.

Ecco il trailer:

Cosa racconterà Towards Zero

La storia è ambientata nell'Inghilterra del 1936. Dopo un divorzio scandaloso, la star del tennis Nevile Strange e la sua ex moglie Audrey prendono l'inaspettata decisione di trascorrere un'estate insieme a Gull's Point, la casa della loro infanzia e residenza della zia di Nevile, Lady Tressilian. Con dei problemi ancora irrisolti tra di loro, a cui si aggiunge la presenza di Kay, la nuova moglie di Nevile, la tensione è particolarmente alta.

Nella storia in cui, come tradizione nelle opere di Agatha Christie, avviene un omicidio, sono coinvolti anche servitori, un cugino che prova molto risentimento, un venerabile avvocato di famiglia, un truffatore francese e qualcuno che fa molte domande sul passato.

Un detective in crisi dovrà riscoprire il suo scopo per fare chiarezza in una rete di gelosia, inganno e disfunzione. Riuscirà a risolvere il caso prima che ci sia un'altra vittima?