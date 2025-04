Anjelica Huston svela come Jack Nicholson l'abbia sorpresa offrendole il suo aiuto in un momento difficile

Anjelica Huston ha rivelato che Jack Nicholson, con cui ha avuto una storia d'amore dal 1973 al 1990, le ha inaspettatamente offerto il suo aiuto durante le giornate in cui gli incendi stavano colpendo duramente Los Angeles.

L'attore le ha infatti offerto ospitalità nel caso in cui si fosse trovata senza un posto sicuro dove stare dopo aver dovuto abbandonare il suo ranch.

L'offerta di aiuto

Parlando al magazine People, Anjelica Huston ha raccontato: "Il telefono è suonato dal nulla ed era lui. Quando chiama è sempre fonte di conforto... Ed è stato dolce in modo straziante. Ci ho ripensato varie volte e penso che la prossima volta accetterei l'invito".

Una foto di Anjelica Huston

Jack Nicholson aveva tradito l'attrice durante la loro relazione e nel 1990 aveva avuto un figlio da un'altra donna. Anjelica, due anni dopo la fine della loro storia, aveva invece sposato lo scultore Robert Graham.

Nonostante quanto accaduto, le due star del cinema sono rimaste in buoni rapporti, anche se si incontrano poche volte. A ostacolare la possibilità di trascorrere del tempo insieme sono i problemi quotidiani e dei lavori stradali: "Stanno facendo dei continui cambiamenti e lavorano alle strade vicino a casa sua, quindi ci si impiega ore per raggiungerlo e quello è sempre irritante. Sono sempre riuscita ad arrivare in ritardo per vederlo, cosa che lo irrita molto".

Nicholson ha smesso da tempo di recitare e la sua ultima apparizione risale al 2010, anno in cui ha recitato nella commedia romantica intitolata Come lo sai. Negli ultimi anni Jack ha condotto una vita distante dai riflettori e dai set cinematografici e televisivi, compiendo recentemente un'eccezione per celebrare i 50 anni dello show Saturday Night Live.