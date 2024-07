Anita Olivieri del Grande Fratello manda frecciatine a Nicole Murgia e all’ex fidanzato Edoardo Sanson

Anita Olivieri è entrata nella casa del Grande Fratello come fidanzata di Edoardo Sanson, anche se ha sempre raccontato che il loro rapporto aveva subito numerosi alti e bassi negli ultimi tempi. La loro relazione è entrata definitivamente in crisi dopo l'ingresso nella Casa di Alessio Falsone. Edoardo, nel frattempo, si è rifatto una vita, mentre l'ex gieffina, di tanto in tanto, gli manda una frecciatina.

Anita Olivieri dimentica l'ex fidanzato con una canzone degli Zero Assoluto

La notizia della relazione tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson, ha fatto molto parlare nei giorni scorsi. Durante un'intervista a Turchesando, l'attrice ha discusso apertamente della sua storia con il ragazzo, sottolineando il loro stato attuale e le difficoltà incontrate a causa dell'odio ricevuto sui social media. "In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no, ma non lo escludo...", ha dichiarato Nicole. L'ex vippona inoltre, ha spiegato come abbia cercato di proteggere la loro relazione, descrivendo l'amore come un compromesso e un'accettazione reciproca.

La reazione di Anita Olivieri non si è fatta attendere. Un recente video su TikTok ha attirato l'attenzione di molti, in esso Anita sembra indirizzare una frecciatina ad Edoardo Sanson, in seguito alla notizia della possibile convivenza tra quest'ultimo e Nicole Murgia. Nel video, la 27enne romana canta "Per dimenticare" degli Zero Assoluto, un chiaro messaggio di riflessione e distacco. La ragazza, da poco ha concluso la sua storia con Alessio Falsone, diventato allenatore di una squadra di calcio, il legame nato sotto le telecamere del Grande Fratello è durato solo poche settimane.

In passato, Anita aveva già espresso i suoi sentimenti riguardo alla relazione tra Edoardo e Nicole. Aveva dichiarato: "Io non sono stupida. Io so tutto, ho le prove di tutto mandate da persone a loro vicine. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di ingannarmi perché io so tutto, ho le prove". Queste parole si riferiscono a un periodo in cui il rapporto tra Anita ed Edoardo era già concluso. Infatti, durante la puntata dell'8 marzo del Grande Fratello Vip, Anita era stata mandata nella suite insieme ad Alessio Falsone.