Animaniacs: un dettaglio hot costringe Hulu a censurare un episodio del reboot

Hulu ha rimosso momentaneamente un episodio del reboot di Animaniacs, per via di una scena in cui appare un dettaglio a luci rosse.

Solo una settimana è trascorsa dal rilascio di Animaniacs su Hulu, eppure il reboot della celebre serie anni novanta è già finito al centro di ben due polemiche, l'ultima delle quali riguarda la scena di un episodio, censurata per un dettaglio a dir poco hot, in questo caso un numero di telefono un po' particolare.

Con il rilascio di Animaniacs su Hulu, in tantissimi ne hanno approfittato per riassaporare le sensazioni provate oltre venti anni fa, tra il 1993 ed il 1998, quando la serie ideata da Tom Ruegger venne trasmessa per la prima volta in tv. Gli spettatori più curiosi, però, hanno fatto finire lo show al centro di nuove polemiche dopo aver visto il sesto episodio della prima stagione.

Nella sesta puntata, infatti, vengono mostrati Mignolo e Prof, intenti come al solito ad escogitare un piano per riuscire a conquistare il mondo. I due si imbattono in un annuncio che riporta un numero di telefono attraverso cui ottenere informazioni proprio riguardo il dominio del pianeta ed è in quel momento che gli utenti Hulu hanno deciso di provare a chiamare quel numero, scoprendo così che si trattava del recapito di un servizio a luci rosse. Poco tempo è trascorso prima che Hulu si accorgesse di questo dettaglio hot e decidesse quindi di rimuovere momentaneamente l'episodio.

Giusto il tempo di cancellare il numero di telefono ed ecco che la puntata è stata di nuovo aggiunta nel catalogo, facendo però storcere il naso degli spettatori perché adesso la scena risulta priva di senso. Oltre al numero, infatti, Hulu ha cancellato anche il resto dell'annuncio e così chiunque guarderà per la prima volta l'episodio farà fatica a capirne fino in fondo il significato.

Ricordiamo che pochi giorni fa Animaniacs ha scatenato l'ira dei fan di Johnny Depp poiché in un episodio ci sono Yakko, Wakko e Dot che discutono dei numerosi prequel, sequel e reboot realizzati negli ultimi anni, facendo riferimento a Johnny Depp e mostrando una locandina che ritrae l'attore in versione animata, con la scritta "Johnny 2: telling lies" (cioè "Johnny 2: dicendo bugie"), probabile rimando alla diatriba giudiziaria che ha visto di recente protagonista Depp contro la sua ex moglie, Amber Heard.