Johnny Depp: una battuta di Animaniacs fa infuriare i fan dell'attore

Johnny Depp viene citato in una battuta di un episodi di Animaniacs che ha provocato l'indignazione dei numerosi fan dell'attore: ecco per quale motivo.

Una battuta pronunciata in un episodio di Animaniacs ha mandato su tutte le furie i fan di Johnny Depp. I numerosi ammiratori di Depp, infatti, hanno intravisto nella battuta un commento offensivo relativo alla vicenda pubblica che ha avuto per protagonisti l'attore e la star di Aquaman, Amber Heard. Durante il corso degli ultimi mesi, il divorzio della coppia ha occupato le prime pagine dei principali tabloid e ha scosso profondamente l'opinione pubblica - oltre ad aver provocato importanti ripercussioni sulla vita professionale di Johnny Depp.

Berlino 2020: uno scatto di Johnny Depp al photocall di Minamata

Ad intervenire sull'accaduto è stato Rob Paulsen, voce di Yakko, uno dei personaggi del revival della serie animata distribuita da Hulu. Nella puntata in questione di Animaniacs, i personaggi di Yakko, Wakko e Dot prendono in giro l'ossessione dell'industria hollywoodiana nei confronti di prequel, remake, reboot e di tutto ciò che non sia un prodotto originale. A un certo punto, Yakko si trova di fronte ad un poster che raffigura la versione animata di Johnny Depp, protagonista del film Johnny 2: Telling Lies e con in mano un paio di forbici. Secondo i fan del celebre attore, la presa in giro a Depp sarebbe palese e il riferimento diretto andrebbe alle ferite e alle conseguenze delle violenze coniugali che l'interprete avrebbe riportato nel corso del suo ultimo matrimonio.

A smontare il presunto misunderstanding è stato Rob Paulsen, che ha insistito sulla casualità del riferimento e sul fatto che l'intento della battuta fosse soltanto quello di effettuare la parodia di Johnny Johnny Yes Papa, rima resa virale da un video su YouTube. In un'intervista con CinemaBlend, Paulsen si è anche soffermato sull'esistenza di un presunto libro per bambini intitolato Lying Johnny o Johny Johny. A detta del doppiatore, anche questo libro ha fornito un riferimento ben preciso agli sceneggiatori degli episodi di Animaniacs.

L'ultima affermazione di Paulsen ha avuto ancora l'obiettivo di smontare il riferimento della battuta a Johnny Depp e di soffermarsi, piuttosto, sul video virale in cui un bambino mangia una zolletta di zucchero al ritmo di Johnny Johnny Yes Papa. Nonostante le sue giustificazioni, però, il doppiatore rimane convinto del fatto che molti altri fan di lunga data di Depp strumentalizzeranno l'episodio erroneamente incriminato.