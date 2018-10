Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, J.K. Rowling svela nuovi dettagli della saga

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald arriverà nei cinema a novembre per raccontare il secondo capitolo del magico franchise creato da J.K. Rowling con protagonista Newt Scamander e l'autrice ha ora rivelato qualche nuova anticipazione sul progetto per il grande schermo.

L'inventrice dell'universo che ha conquistato i lettori e gli spettatori di tutto il mondo ha ricordato che si nomina per la prima volta il villain interpretato sullo schermo dall'attore Johnny Depp tra le pagine di Harry Potter e la pietra filosofale. Il personaggio era un famoso mago che Silente ha sconfitto nel 1945 e in passato era il proprietario della bacchetta poi finita nelle mani di Voldemort. Grindelwald, secondo la Rowling, è essenziale per capire il modo in cui il presidente di Hogwarts è diventato come l'abbiamo conosciuto nel momento in cui Harry inizia a frequentare la scuola.

J.K. ha poi raccontato: "Non è un segreto che Silente sia il mio personaggio preferito nelle storie di Potter, quindi è stata una gioia assoluta poter scrivere di nuovo dei dialoghi da fargli pronunciare. Lo ritengo un personaggio affascinante sotto molti punti di vista".

La saga di Animali fantastici e dove trovarli sarà composta da altri tre libri e la scrittrice ha già pianificato tutto fin dal momento in cui sono stati annunciati cinque film, aggiungendo poi: "È sempre possibile che alcuni dettagli vengano cambiati, ma l'arco della storia è già stabilito. Si è trattato di un'opportunità fantastica poter raccontare le parti della storia che non hanno mai trovato posto nei romanzi originali. Sto pensando in particolare a un personaggio che ritengo sorprenderà i fan con la sua presenza nei film".

I prossimi sequel saranno ambientati in città diverse e il terzo film potrebbe essere ambientato in due località. In futuro gli eventi si sposteranno oltre i confini europei e del Nord America.