Animali Fantastici 3: ecco quanto avrebbe guadagnato Johnny Depp per una sola scena

Dopo aver abbandonato il ruolo di Grindelwald e aver girato soltanto una scena del film Animali Fantastici 3, l'attore Johnny Depp ha comunque ricevuto il suo intero compenso, e avrebbe guadagnato 10 milioni di dollari, per via di una specifica clausola inserita nel contratto da lui precedentemente firmato con Warner Bros.

Berlino 2020: Johnny Depp in posa al photocall di Minamata

Negli ultimi giorni è esploso il caso riguardante Johnny Depp ed il suo allontanamento da Animali Fantastici 3. Dopo le accuse di violenza ricevute da parte della sua ex moglie, Amber Heard, l'attore americano è stato infatti invitato dalla Warner Bros. ad abbandonare il ruolo di Grindelwald nel terzo film della saga, come lui stesso ha annunciato attraverso una lettera condivisa sul web e divenuta subito virale. Nonostante il pubblico non vedrà, dunque, Johnny Depp nel film in uscita nel 2022, sembrerebbe che l'attore riceverà comunque il compenso previsto per la sua partecipazione al progetto.

Il contratto da lui firmato, denominato 'pay-or-play', include infatti una clausola che prevede il pagamento dell'intera cifra pattuita anche nel caso in cui il lungometraggio non venga girato o in caso di sostituzione dell'attore. Secondo THR, Depp ha filmato solo una scena per Animali fantastici 3 dall'inizio della produzione, avvenuto il 20 settembre, ma riceverà comunque il suo intero stipendio a otto cifre, pari a circa 10 milioni di dollari.

Johnny Depp ad un evento

Per quanto riguarda la scena che Depp ha girato per Animali Fantastici 3, non è chiaro se verrà utilizzata o meno nel film. Dal momento che la Warner Bros. non sapeva che avrebbero chiesto a Depp di dimettersi, è improbabile che la scena si riveli utile a spiegare l'uscita di Depp come Grindelwald. A seconda del suo contenuto, si potrebbe ricorrere ad una trasformazione e quindi all'uso della magia per presentare il nuovo attore. In alternativa, la Warner Bros. potrebbe semplicemente annullare la scena e girarla di nuovo con il nuovo interprete di Grindelwald.

A questo punto non ci rimane altro che attendere qualche indiscrezione che potrebbe arrivare nei prossimi mesi direttamente dal set del film. Per quanto riguarda l'attore che sostituirà Johnny Depp, sembra che in pole position ci sia Mads Mikkelsen, attualmente in trattative per la parte.