Animali Fantastici 3: ci saranno personaggi di Harry Potter nel film?

Una delle star di Animali Fantastici 3, Dan Fogler, commenta i rumor sulla possibile presenza di altri personaggi della saga di Harry Potter nello spin-off prequel con protagonista Eddie Redmayne.

Dopo la conclusione di Harry Potter, fan della saga erano rimasti orfani di avventure nel loro mondo magico preferito, finché non si è deciso di portare sullo schermo quelle del magizoologo Newt Scamander, realizzando un prequel di cinque capitoli che tutti conosciamo ormai come Animali Fantastici.

Questa mossa ha permesso non solo di continuare a esplorare il Wizarding World e di scoprire nuove storie e personaggi, ma anche di rivedere occasionalmente uno o due volti noti, o almeno, una loro iterazione.

È successo ad esempio con le versioni più giovani di Albus Silente e Minerva McGrannit (quest'ultima, in realtà, un po' "fuori tempo" considerando le date), e ora ci si sta chiedendo se lo stesso accadrà anche con altri personaggi della saga madre, magari qualcuno come... Hagrid?

Animali Fantastici e Dove Trovarli: Dan Fogler, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una scena del film

È questa la domanda posta da MovieDweeb a Dan Fogler durante un'intervista, e vista l'improbabilità che l'attore potesse confermare o negare direttamente, gli è anche stata posta in maniera più personale ("Chi vorresti vedere nel film?").

E la sua risposta, è stata: "Ci potrebbe essere un crossover con Hagrid, il che sarebbe davvero interessante. È questo quello che si dice in giro? Non lo sapevo".

"Ci penso spesso. Adoro Hagrid, chi non ama Hagrid?" continua "E sai, c'è stato quel momento in cui era a un appuntamento con l'altro gigante e dice 'Mia madre era un gigante e mio padre era un uomo piccoletto, e lei lo andava poggiando lì sullo scaffale'".

"E così ho iniziato a pensare 'E se io fossi il padre adottivo di Hagrid? Magari la madre era venuta da Newt per chiedergli di prendersi cura di lui, e Newt le dice 'Beh sono un po' impegnato ma...' e io allora subentro e dico 'ok, ci penso io, mi prenderò io cura di lui' Sarebbe una connessione divertente, no?".

Ma scherzi a parte, Fogler commenta poi: "Con la storia del giratempo, chi dice che non potrebbe comparire qualcuno. Magari arriva Hermione così, per sbaglio, o qualcosa del genere. Una sorta di easter egg magari".

Insomma, per ora non sappiamo davvero cosa potrà accadere, ma dopotutto è del mondo magico che stiamo parlando... Mai dire mai!