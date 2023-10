Your Lucky Day: il trailer del film con Angus Cloud

Angus Cloud, prima di morire, ha recitato nel film Your Lucky Day, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede quello che accade quando una vittoria alla lotteria dà il via a una situazione complicata quando un gruppo di sconosciuti deve decidere come comportarsi e cosa sono disposti a fare pur di ottenere una cifra che potrebbe cambiare la loro vita.

I dettagli del thriller

Il film Your Lucky Day arriverà nei cinema americani il 10 novembre ed è stato scritto e diretto da Daniel Brown.

Nel cast, oltre ad Angus Cloud, ci sono anche Elliot Knight, Sterling Beaumon, Mousa Hussein Kraish, Spencer Garrett e Jason O'Mara.

Angus Cloud, il regista di Your Lucky Day: "Ora il film non è più mio, è per lui"

Al centro della trama c'è un giovane (Cloud) che deruba il vincitore di un biglietto vincente della lotteria prima che la situazione scivoli nel caos.

Pochi giorni prima di Natale sei sconosciuti si trovano in un negozio: il proprietario, un uomo benestante, una coppia in attesa del loro primo figlio, un criminale e un poliziotto alle prime armi. Il gruppo vede l'uomo benestante vincere 156 milioni di dollari alla lotteria e il criminale prova a derubarlo, ma il poliziotto interviene e spara, uccidendo il vincitore. Nel caos, il giovane criminale blocca il poliziotto e stringe con gli altri un patto per dividere i soldi, senza però rendersi conto che il poliziotto è ancora vivo e contatta il padre, un ex agente, che chiede aiuto ai suoi precedenti colleghi per salvare il figlio e prendere possesso del biglietto vincente. Lo scontro potrebbe diventare mortale e bisognerà scoprire fino a che punto i protagonisti sono disposti a spingersi pur diventare milionari.