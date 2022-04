Angelyne: Emmy Rossum e Martin Freeman nel trailer della serie

Angelyne, la regina dei cartelloni pubblicitari, è in arrivo sul piccolo schermo. Emmy Rossum e Martin Freeman compaiono nel trailer della serie Peacock dedicata all'icona biondo platino di Los Angeles.

La miniserie Angelyne, interpretata dalla star di Shameless Emmy Rossum, debutterà negli USA il 19 maggio. Il trailer offre un primo sguardo sulla trasformazione di Rossum dai gelidi riccioli biondi alla leggendaria Corvette rosa.

La vera Angelyne è diventata un punto fermo a Los Angeles negli anni '80, dopo aver affisso cartelloni pubblicitari in giro per la città per pubblicizzare se stessa (e la sua silhouette vestita di rosa). Sia che stesse fermando il traffico con i suoi cartelloni pubblicitari o semplicemente sfrecciando per la città con la sua auto color rosa, ha contribuito a fare da pioniera all'idea di essere famosa solo per essere famosa. In poco tempo è diventata un'icona a pieno titolo, pubblicando musica, apparendo nei film e arrivando a candidarsi a governatore della California.

"Sin da quando ero una ragazza, sapevo che la fama era il mio destino", dice Angelyne nel trailer. "Enorme, gigantesca fama. Così mi sono detta, 'Ho intenzione di ottenere l'amore del mondo.'"

La showrunner Allison Miller ha descritto Angelyne come "non un film biografico diretto, ma una storia ispirata a tutto ciò che rappresenta Angelyne". Il trailer suggerisce come la serie giocherà con la prospettiva, esplorando le diverse storie e narrazioni che sono emerse nell'orbita di Angelyne.

Oltre a Emmy Rossum, quasi irriconoscibile per via della parrucca bionda e del trucco pesante, il cast sella miniserie comprende anche Martin Freeman, Hamish Linklater, Michael Angarano, Molly Ephraim, Philip Ettinger, Lukas Gage, Charlie Rowe, Alex Karpovsky, David Krumholtz e Antjuan Tobias.

"Ho passato la maggior parte degli ultimi quattro anni a pensare, vivere e respirare questo progetto", ha detto in precedenza Emmy Rossum a EW. "Adoro Angelyne. È come se Marilyn Monroe entrasse in un forno Easy-Bake con una Barbie punk anni '80 e una dose di spiritualità New Age. È una pioniera, una imbrogliona, una visionaria, l'originale influencer, un'opera d'arte vivente."