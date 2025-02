Angelo Madonia: "Perchè a Ballando con le stelle non ho voluto come partner Sonia Bruganelli"

L'ex ballerino di Ballando con le stelle Angelo Madonia è tornato in scena per parlare di Sonia Bruganelli. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Angelo Madonia, ex ballerino professionista di Ballando con le stelle, è tornato a parlare di tutte le polemiche che lo hanno visto protagonista insieme a Sonia Bruganelli.

Nel corso dell'ultima edizione del talent show di Rai 1 sono emerse numerose polemiche in merito a questa storia e ieri Angelo Madonia ha potuto parlarne a La Volta Buona. Il programma condotto da Caterina Balivo ha infatti offerto al ballerino professionista la possibilità di parlare di questo e molto altro ancora come, ad esempio, della relazione intrapresa con l'ex moglie di Paolo Bonolis.

Il maestro di danza ha quindi raccontato di come, dopo essersi allontanato dal reality per divergenze caratteriali e professionali, abbia deciso di intraprendere un percorso diverso. Ha poi raccontato di come un programma come quello ti avvolga completamente sotto diversi punti di vista e di come sia sempre importante mantenere separate la vita privata da quella professionale.

Madonia ha poi raccontato di non aver voluto come partner Sonia in quanto entrambi volevano proteggere la loro relazione e fin dall'inizio hanno scelto di mantenere separate le due cose.

Angelo Madonia e il rapporto con Federica Pellegrini

Nel corso dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, Angelo Madonia è stato spesso criticato da Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto un forte scontro, quello che lo avrebbe poi portato ad allontanarsi dal programma. Il ballerino ha dichiarato di essere arrivato al punto di non tollerare più i commenti da parte della giuria, soprattutto quando questi esulavano dal lavoro, ma si ripercuotevano sulla vita privata.

Quando ha perso la pazienza è stato licenziato anche se ovviamente lui si ritiene la parte lesa di questa situazione. Caterina ha poi chiesto al ballerino che tipo di rapporto avesse con Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto. Per molti, infatti, la "divina" è rimasta penalizzata dalle decisioni del maestro e non ha quindi avuto la possibilità di esprimersi come avrebbe potuto.

Madonia ha invece dichiarato di aver fatto del suo meglio per portare la Pellegrini alla vittoria e che con la stessa aveva un feeling molto intenso. Il ballerino ha poi concluso il suo intervento dichiarando che, se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto nella stessa maniera, in quanto il suo obiettivo non è mai stato quello di sabotare alcun tipo di competizione.