Angelina Mango sarà ospite a Sanremo 2025? Cosa ha svelato Carlo Conti

L'ultimo Festival è stato un trionfo al femminile: _ La Noia_ di Angelina Mango - fresca della sua edizione ad Amici - ha battuto la canzone di Geolier negli ultimi minuti prima del verdetto. La tradizione dell'Ariston vuole che all'inizio di ogni nuova edizione, chi ha vinto la precedente torni a cantare sul palco. Sembra, però che Sanremo 2025 dovrà fare eccezione. La cantante lucana infatti non dovrebbe tornare come ospite della kermesse.

Angelina Mango non sarà presente sul palco di Sanremo 2025? Le risposte dal direttore artistico

Sanremo 2024: Angelina canta La rondine

"Ancora non l'ho chiamata perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale", ha esordito Carlo Conti nel rispondere alle domande dei giornalisti. "Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni", aggiunge. Nonostante ciò, il direttore artistico non esclude la sua partecipazione e poi precisa che sulla presenza del vincitore alla prima sera non c'è nessun tipo di regola scritta. "Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni", afferma.

A lui fa eco Gerry Scotti che, insieme ad Antonella Clerici, sarà uno dei co-conduttori della prima serata. "Penso che chi vuole prendersi un momento di riflessione di certo poi non viene a Sanremo", aggiunge. Quindi, al momento, non sarà presente ma potrebbe anche esserci una sorpresa dell'ultimo minuto. I fan ci sperano ma non c'è all'orizzonte nessun ritorno sulle scene per Angelina Mango.

Alla notizia di un problema alle corde vocali, la ex stella di Amici non ha mai nascosto la verità. All'apice del successo, con album di debutto in vetta alle classifiche e un tour da tutto esaurito, Angelina Mango ha sentito l'esigenza di prendersi una pausa. E questo fa capire come la sua salute fisica è stata solo una pallida scusa.

Solo qualche giorno fa il post sui social in cui ha augurato tanta fortuna agli artisti in gara a Sanremo. Per il resto, la giovane artista sta ricaricando le batteria per un ritorno - si spera presto - in grande stile.