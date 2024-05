Angelina Mango ha vissuto mesi da incubo mentre trionfava sui palchi italiani ed esteri

Angelina Mango ora può tirare un sospiro di sollievo dopo aver vissuto per mesi nella paura

Mentre si preparava ad affrontare i palchi di Sanremo e dell'Eurovision, Angelina Mango stava vivendo un incubo che era iniziato molti mesi prima. La vincitrice di Sanremo 2024 è stata vittima di uno stalker che aveva preso di mira anche Laura Valente, madre della cantante.

L'incubo dello stalking prima delle kermesse canore

I problemi per l'interprete de "La Noia" erano cominciati all'inizio dell'anno, quando aveva cominciato a ricevere numerosi messaggi su WhatsApp e sui social sempre dallo stesso uomo. Nel momento in cui la situazione era diventata insostenibile, Angelina aveva presentato regolare denuncia.

Angelina Mango la sera in cui ha vinto a Sanremo 2024

Lo stalker, un uomo di 49 anni di Ferrara, era stato posto agli arresti domiciliari, come riportato da Tgcom24. Tuttavia, ciò non gli aveva impedito di continuare nella sua attività persecutoria nei confronti della figlia del compianto Mango.

Oggi l'uomo, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato prelevato dal suo appartamento e portato in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. La misura è stata decisa dal Gip di Milano per valutare la salute mentale della persona accusata di stalking.

Angelina Mango all'Eurovision

Attualmente l'uomo, che aveva preso di mira anche l'ex voce dei Matia Bazar Laura Valente, è ricoverato presso l'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara, sotto la sorveglianza della polizia penitenziaria. Per ora, la cantante e sua madre possono tirare un sospiro di sollievo, in attesa di conoscere le decisioni definitive del giudice che si occuperà del procedimento.

Sanremo 2024, Angelina Mango è la vincitrice del Festival

Angelina dopo L'Eurovision Song Contest

Dopo la partecipazione all'Eurovision Contest, vinto dallo svizzero Nemo, sabato scorso Angelina Mango è stata ospite della finale di Amici 23, il talent show che l'aveva fatta conoscere al pubblico italiano ed ora anche internazionale.

Angelina Mango, in seguito alla sua esibizione alla Malmö Arena, è entrata nelle classifiche di Spotify di tutto il mondo, e di moltissimi paesi europei tra cui Spagna, Germania, Regno Unito e Olanda. Il video della sua esibizione in Svezia è stato visto da oltre venti milioni di utenti sui vari social.