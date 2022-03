Angelina Jolie in Salento: arriva con il suo jet privato e soggiorna presso la Masseria Francescani

Angelina Jolie si è recata in Salento con il suo jet privato, in compagnia della figlia Shiloh Nouvel, ed ha soggiornato presso la meravigliosa Masseria Francescani.

Questo lunedì Angelina Jolie è stata avvistata in Salento, presso la Masseria Francescani a Torre Chianca, a pochi chilometri da Lecce, in compagnia della figlia adolescente Shiloh Nouvel. La 46enne è atterrata ieri a Brindisi con il suo jet privato ed in seguito è stata accompagnata da un taxi presso la struttura turistica.

La diva americana si è goduta una passeggiata in compagnia della figlia nel primo pomeriggio e, durante l'intera permanenza, ha tentato di rimanere lontana dagli occhi indiscreti dei turisti. la Jolie, inavvicinabile a detta dei clienti, la sera ha cenato con le deliziose verdure raccolte nell'orto della masseria.

Lo staff della Masseria Francescani, un'antica struttura restaurata con la supervisione della Soprintendenza dei Beni Culturali nel settembre 2020, ha accolto calorosamente la star che, a quanto pare, era entusiasta della sua breve tappa in Italia. La masseria è stata inaugurata da poco ed è immediatamente diventata un luogo amato dai vip internazionali, principalmente per la riservatezza che riesce a garantire e per i meravigliosi paesaggi circostanti.

"Il nostro concetto di accoglienza", spiegano i responsabili della struttura "si basa sulla privacy, intesa come riservatezza e tutela del soggiorno del nostro cliente. Siamo entusiasti di aver potuto ricevere Angelina Jolie in quanto grande professionista del settore cinematografico e lavoriamo ogni giorno per poter trasmettere a tutti i nostri clienti questa atmosfera. Crediamo nell'accoglienza costituita dal fattore umano, dalla professionalità e dalla prospettiva finalizzata al miglioramento, amiamo questo lavoro e con Masseria Francescani vogliamo far sentire il nostro ospite libero si sentirsi a suo agio all'interno di un microcosmo come un riparo sicuro dalla frenesia della quotidianità. Questa è la nostra filosofia, rendere esclusivi i momenti riservati e le piccole gioie quotidiane di poter trascorrere del tempo davanti ad un tramonto che scompare nelle campagne del Salento".