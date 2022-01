Angelina Jolie: una nuova canzone di The Weeknd sembra confermare la sua storia d'amore con l'ex di Brad Pitt

Leggere delle parole d'amore in una canzone non è una novità ma in questo momento i fan stanno impazzendo per un brano di The Weekend che sembra essere dedicato ad Angelina Jolie.

Il testo di una nuova canzone di The Weeknd sembra confermare i rumors relativi ad una sua relazione con Angelina Jolie: le voci sulla presunta relazione tra il musicista e l'ex di Brad Pitt circolano da tempo anche se i diretti interessati non le hanno mai né confermate né smentite.

Il cantante avrebbe scritto una canzone per la Jolie e, secondo alcuni fan, le sue ultime lyrics sono la conferma definitiva della loro relazione segreta. Il brano in questione si intitola Here we go...again e fa parte dell'ultimo album, Dawn FM, uscito negli scorsi giorni.

Il testo della canzone recita: "La mia ragazza...lei è una star del cinema. L'ho amata bene, l'ho fatta urlare come Neve Campbell. E farla ridere, giuro, cura i miei pensieri tristi. Perché, vedi, la mia nuova ragazza, lei è una star del cinema. Mi sono promesso di non innamorarmi mai più, ma ecco qui, ci siamo di nuovo".

Angelina Jolie e The Weeknd sono stati avvistati più volte negli ultimi mesi e l'ex di Pitt sembrava molto felice in compagnia del cantante. I due, in più occasioni, sono stati paparazzati a cena nel prestigioso ristorante Giorgio Baldi a Los Angeles ed in seguito presso un concerto privato.